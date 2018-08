Montemor-o-Velho

Das Boot aus Magdeburg/Leipzig fuhr auf der olympischen Distanz von 1000 Metern einen Start-Ziel-Sieg ein und verwies Kuba mit Serguey Madrigal/Fernando Enrique auf Rang zwei. Auf Rang drei kamen die Russen Kirill Schamschurin/Ilja Perwuschkin.

"Es ist - glaube ich - lange her, dass ein C2 den Titel verteidigen konnte, vielleicht sogar 20 Jahre her", sagte Kretschmer, der mit seinem Schlagmann in den Vorläufen zuvor viel taktierte.

Unmittelbar danach holte der deutsche Kajak-Zweier mit Max Hoff und Marcus Gross ebenfalls den Titel. Auf Rang zwei landeten die Spanier Francisco Cubelos/Iñigo Pena vor den Serben Marko Tomicevic/Milenko Zoric. "Wir haben uns die Renntaktik schwer erarbeitet, es ist so ein schönes Gefühl zu gewinnen", sagte der Berliner Gross, während des Essener Hoff im Ziel scherzhaft zu seinem Partner meinte: "Danke, dass du es mit mir aushältst."

dpa