Noch drei Tage läuft die Berlinale. Am Freitag werden die letzten Wettbewerbsfilme gezeigt, am Sonnabend dann die Preise verliehen und am Sonntag bildet der große Publikumstag den Abschluss. Am Donnerstag hat ein möglicher neuer James Bond die Berlinale besucht. Außerdem hat unser Reporter in einer seltsamen Lounge voller Luxusuhren Pause gemacht.