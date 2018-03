Fit & Gesund

Eine ausgewogene Ernährung hat viele Vorteile: sie hält gesund, den Körper im Gleichgewicht und hilft, das Gewicht zu regulieren. Den richtigen Weg zu einer ausgewogenen und leichten Ernährung zu finden, ist leichter, als man es sich vorstellen mag. Neben etlichen online zugänglichen Ernährungsplänen helfen auch Ernährungs- oder Gesundheitsberater bei den ersten Schritten zu einem gesünderen Körper.

Abnehmen ohne Hunger und Verzicht

Wer schnell abnehmen will, sollte bei seiner Ernährung anfangen. Selbstverständlich sind Sport, ausreichend Schlaf und ein gutes Verhältnis zu seinem Körper ebenfalls wichtig, doch man kann bereits so manches durch kleine Umstellungen seiner Essgewohnheiten bewirken. Und dabei ist es durchaus wichtig, weder zum Hungern noch zum Verzicht gezwungen zu werden. Denn ein langfristiger Abnehmerfolg ist nur dann zu erwarten, wenn es auch schmeckt. Versorgt man seinen Körper nur mit ausreichend gesunden Fetten, ballaststoffreichen Kohlenhydraten, hochwertigen Proteinen und Vitaminen, steht einem gesunden und schnellen Gewichtsverlust nichts im Wege – auch ohne sich zu quälen. Wichtig ist, bewusst zu genießen und zucker- oder besonders fetthaltige Lebensmittel in Maßen zu halten. Der Schlüssel zu einer gesunden, aber abwechslungsreichen Ernährung ist das bewusste Essen und Genießen. In unserem stressigen Alltag neigen die meisten Menschen dazu, die Nahrungsaufnahme nebenbei zu vollziehen oder sich auf dem Weg schnell etwas auf die Hand zu holen. Wer sich allerdings hinsetzt und ganz bewusst sein Essen genießt, verhindert Mangelerscheinungen und bleibt länger satt.

Gesunde Alternativen

Um langfristig Erfolg mit einem Abnehmvorhaben zu haben, sollte man auf Diäten setzen, bei denen die Gesundheit im Vordergrund steht und nicht der schnellstmögliche Erfolg. Denn zu schneller Gewichtsverlust führt oftmals zum unerwünschten Jo-Jo-Effekt. Methoden wie beispielsweise die Low-Carb-Diät, die Stoffwechseldiät oder sogar das Heilfasten beachten neben dem Gewichtsverlust auch die natürliche Umstellung des Körpers. Neben der Ernährungsumstellung und dem bewussten Essen ist viel Trinken eine wichtige Grundlage. Zu wenig Trinken sorgt für ein Müdigkeitsgefühl und Antriebslosigkeit. Außerdem dient die Flüssigkeitsaufnahme dazu, dass man weniger Hunger verspürt und verhindert damit den einen oder anderen Snack zwischendurch.