Garnisonkirche in Potsdam

Der Baustopp am künftigen Garnisonkirchturm ist aufgehoben – nun setzt man auf neue Technologie und ein größeres Kaliber des Bohrers. Mit einem anderthalb Meter breitem Bohrer will man das historische Fundament der alten Garnisonkirche nun bezwingen und anschließend in der Tiefe ein Suspensionsverfahren anwenden.