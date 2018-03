Kein Frühling in Sicht – und so richtig Osterstimmung will auch nicht aufkommen. Es ist gerade einmal fünf Jahre her, dass Brandenburg weiße Ostern feierte. Im März 2013 musste der Osterhase die Eier im Schnee verstecken statt im Frühlingsgrün. Wir haben die schönsten Bilder aus dem Archiv geholt.