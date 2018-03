Potsdamer Mitte

Die Finalisten des Auswahlverfahrens für das Karree auf FH-Areal stehen fest – die Entwürfe sind am Sonnabend öffentlich in der Roten Infobox am Alten Markt ausgestellt. Ab Januar kann man sie dann bis März immer am „Langen Donnerstag“ sehen. Wir zeigen die Entwürfe in unserer Bildergalerie.