Potsdam

Mit geübter Hand stellt Dennis Strauhs den Keratographen auf das Augenpaar eines Kunden in der Potsdamer Fielmann-Filiale ein. Das Instrument erfasst die Topographie der Hornhaut und dient letztlich der Kontaktlinsenanpassung. Auch der zu seinen Standards gehörende Sehtest mit Refraktionseinheit entspricht voll dem Genauigkeitsanspruch des frisch gebackenen Augenoptikmeisters.

Faszination für Technik

Ein Faible für Qualität und Präzision hat der heute 28-jährige Dennis Strauhs „eigentlich schon immer gehabt“. Die Faszination dabei für Technik und Geräte fing für den in Brandenburg/Havel Geborenen quasi schon in der Kindheit in Jänickendorf (Teltow-Fläming) beim Spiel mit Legosteinen an. Sie setzte sich im Anschluss an das Abitur bei einem Praktikum und folgender Ausbildung bei einem Augenoptiker fort. Eine vorläufige Erfüllung fand sie aber mit am Bildungszentrum der Augenoptiker-Innung des Landes in Rathenow (Havelland). Dennis Strauhs gehörte 2016 zu den Ersten, die den damals dort und an der Technischen Hochschule Brandenburg (TH) neu geschaffenen Studiengang Augenoptik/Optische Gerätetechnik aufgenommen haben.

Inzwischen hat er den in dieser akademischen Ausbildung möglichen Augenoptik-Meisterbrief in der Tasche und rechnet mit dem parallelen Bachelor-Abschluss in den kommenden Wochen. Der heutige Berliner hat sich in dem in seiner Art in Deutschland wohl einzigartigen Studiengang nach gut der Hälfte des Studiums für die Gerätetechnik-Richtung entschieden und sich beim akademischen Abschluss mit dem Thema Fahrtauglichkeit im Alter auseinandergesetzt. Letztlich habe ihn seine Passion für Qualität zu diesem Studienschwerpunkt gebracht, sagt der gerne im Dandy-Look Gekleidete. Das Wissen über die Weiterentwicklung, Verarbeitung oder Beschichtung von Gläsern habe ihn dabei besonders interessiert.

Breite Basis für die weitere Laufbahn

„Darüber musste ich nicht lange nachdenken“, erinnert sich Dennis Strauhs an die Zeit, als er damals in der Berufsschule während der Optiker-Ausbildung bei Fielmann in Luckenwalde von den Studiengang-Plänen in Rathenow erfahren hatte. Die Mischung entspricht genau seiner Begeisterung sowohl für Augenoptik als auch die optische Gerätetechnik, schafft mit dem doppelgleisig möglichen Abschluss eine breite Basis für die weitere Laufbahn und zeigt neue Impulse für die Praxis in Innungsbetrieben auf.

Die weiß er durchaus auch in seiner gegenwärtigen Tätigkeit für eine Potsdamer Geschäftsstelle des Augenoptikers Fielmann umzusetzen. Bereits seit zwei Jahren arbeitet Dennis Strauhs hier nach einem studienbegleitenden Job in Vollzeit sowohl im Verkauf als auch in der Werkstatt, in der Kontaktlinsen-Anpassung und im Sehtestbereich. Für die Zukunft sieht er hier zunächst einmal ebenso vielfältige Möglichkeiten für sich. Als Meister kann er nun unter anderem auch in der Ausbildung tätig sein. Aber der Abschluss eröffnet ihm auch die Option sich langfristig vielleicht doch einmal selbstständig zu machen „und einen eigenen Laden“ führen zu können.

Von Gerald Dietz