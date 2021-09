Neuruppin

Ihren Kunden musste sich die frisch gebackene Augenoptiker-Meisterin Heike Maaß nicht vorstellen. Die kennen sie zum Teil schon seit Jahrzehnten. Seit 1990 steht die 47-Jährige bei Giesa Optik in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) im Geschäft, berät die Kunden, führt Sehtests durch, passt Brillen und Kontaktlinsen an und repariert. „Giesa Optik – Brillen nach Maaß“ steht jetzt auf Visitenkarten und Werbebannern. Der Slogan verrät – sozusagen mit einem Augenzwinkern – dass sie nun die Chefin ist, nachdem sich der bisherige Inhaber Burkhard Giesa in den Ruhestand verabschiedet hat. „Viele Kunden haben Blumen gebracht, um mir zu gratulieren“, berichtet sie. Der enge Kontakt zu den Menschen ist für Heike Maaß das Wichtigste. „Dadurch macht es ja Spaß“, sagt sie.

Eigentlich kannte sich die Neuruppinerin durch 30 Jahre Berufspraxis in der Augenoptik ja schon perfekt aus. Trotzdem hatte sie in der Meisterausbildung, die sie blockweise bei der Innung in Rathenow (Havelland) absolviert hat, noch einige Aha-Erlebnisse. „Ich wusste zwar schon vorher, dass es so und so ist. Aber jetzt habe ich erfahren, warum es so ist“, erklärt sie. Ein wenig Mühe hatte sie manchmal mit der Theorie, bei der nicht immer der Praxisbezug erkennbar war. Ein wenig Angst hatte sie vor der Prüfung, obwohl sie wusste, dass ein „Bestanden“ schon ausreichen würde, die Geschäftsübernahme war ja schon geregelt. Es kam dann am Ende aller Aufregung zum Trotz sogar ein guter Abschluss heraus.

Die Älteste in der Klasse

Der Unterricht gemeinsam mit den vielen jüngeren Kolleginnen und Kollegen hat ihr Spaß gemacht. „In der Klasse war ich die Oma“, erzählt sie. Das fiel zum Beispiel auf, wenn sie ihre Lesebrille aufsetzen musste, um etwas zu entziffern. Noch einmal die Schulbank zu drücken, das war für sie dagegen nicht unvertraut. Seit Jahren hat sie regelmäßig Kurse an der Volkshochschule Neuruppin besucht, Computerkurse, Englisch oder Spanisch. „Just for fun“, wie sie betont. Auch die Sprachkurse zielten nicht etwa auf die Vorbereitung einer Reise. Vielmehr ging es ihr darum, geistige Anregung zu bekommen.

Inzwischen hat Heike Maaß keine Zeit mehr für solche Kurse oder andere Hobbys, weil sie durch die Führung des Geschäfts stark in Anspruch genommen wird. Aber sie liebt die Arbeit. Das Geschäft direkt im belebtesten Teil der Neuruppiner Innenstadt ist stark frequentiert. Manchmal kommen auch Touristen, die sich meist für Sonnenbrillen interessieren. Überwiegend betreut die Augenoptiker-Meisterin aber Stammkunden, die es zu schätzen wissen, dass sie hier gut beraten werden. „Wer hierherkommt, weiß, dass wir uns Zeit für das Gespräch nehmen“, berichtet sie. Niemand wird schnell abgefertigt.

Nur eine Bewerbung geschrieben

Zur Augenoptik ist Heike Maaß als Schulabgängerin 1990 auf Anraten ihres Vaters gekommen, der das auch zu DDR-Zeiten privat geführte Geschäft von Burkhard Giesa kannte. Sie schrieb nur diese eine Bewerbung und wurde gleich genommen. Jetzt ist sie selbst die Chefin. Eigentlich hatte der Sohn des Inhabers den Laden übernehmen sollen, aber er ist in eine Augenklinik gegangen, berichtet Maaß. So bemühte sich Burkhard Giesa um einen Verkauf, fand aber nur Interessenten ohne Meistertitel, die darauf aus waren, die langjährige Angestellte mit Meisterschulung zur Geschäftsführerin zu machen. „Da habe ich angeboten, selbst das Geschäft zu übernehmen“, sagt sie. Die Kaufsumme hat ihr der ehemalige Chef als zinslosen Kredit vorgeschossen, den sie nach und nach abträgt. Gleichzeitig hat sie mit Unterstützung der Förderbank KfW die Maschinen in ihrer kleinen Werkstatt im rückwärtigen Teil des Geschäfts modernisiert.

Den eingeführten Namen Giesa Optik will Heike Maaß auch weiter erhalten. „Daran haben sich die Leute gewöhnt“, sagt sie. Sie ist sich sicher, auch ihr weiteres Berufsleben in ihrem Geschäft zu verbringen, im Kontakt mit den Kunden. Und vielleicht kann sie den Betrieb später einmal an ihren Sohn übergeben. Der 17-jährige Hannes Maaß macht derzeit seine Ausbildung bei seiner Mutter und kommt jetzt ins zweite Lehrjahr.

Von Ulrich Nettelstroth