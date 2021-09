Falkensee

Für Romano Ziehm war der Einstieg ins Bäckerhandwerk ein Kraftakt. Zuerst kam die Ausbildung, auf zwei Jahre verkürzt, dann folgte gleich im Anschluss der Meisterkurs. Die Prüfung hat er noch unter dem Namen Romano Bittner abgelegt. Zur großen Meisterfeier trägt er schon den Namen seiner Frau: Ziehm. Wie die Bäckerei Ziehm, die es seit 1960 in Falkensee (Havelland) gibt und die das junge Paar künftig gemeinsam führen wird.

„Ursprünglich war ich gelernter Einzelhandelskaufmann“, berichtet der 34-Jährige, der im Nachbarort Dallgow-Döberitz aufgewachsen ist. Mit Belinda Ziehm war er schon lange zusammen, auch die drei Söhne waren schon geboren, als die Idee entstand, den Beruf zu wechseln, um als Verstärkung in der Backstube zu wirken. Inzwischen ist Romano Ziehm längst unersetzlich im Betrieb, zu dem neben der Bäckerei im Ortsteil Falkenhain noch eine Filiale am Falkenseer Bahnhof und insgesamt 16 Beschäftigte gehören. „Wenn für mich um 23.30 Uhr der Arbeitstag beginnt, muss ich aus unserer Wohnung nur die Treppe hinunter in Backstube gehen“, erzählt Romano Ziehm. Die Nachtarbeit war ungewohnt, aber der Bäckermeister hat sich darauf eingestellt und kann ihr inzwischen Positives abgewinnen. Kommen in der Mittagszeit die Kinder nach Hause, der Siebenjährige aus der Schule, die fünfjährigen Zwillinge aus dem Kindergarten, hat er seinen Nachtschlaf nachgeholt und ist fit für das Nachmittagsprogramm. „Ich habe jetzt mehr Zeit für die Familie als früher“, sagt Romano Ziehm.

Älteste Maschine stammt aus dem Jahr 1913

Die Bäckerei Ziehm ist ein Traditionsbetrieb. Die älteste Maschine in der Backstube ist ein Kneter aus dem Jahr 1913. Darin wird auch weiterhin täglich der Sauerteig für die Brote zubereitet. Brote, Brötchen und süßes Gebäck gibt es in der Bäckerei Ziehm in großer Vielfalt, alles in Handarbeit gefertigt. Verschiedene Buttercreme- und Sahnetorten gehören zum Sortiment, besondere Torten für Hochzeiten und andere Feiern werden auf Bestellung angefertigt. Zur Bäckerei gehören eine Café-Terrasse draußen und ein großer Wintergarten. Durch die Corona-Beschränkungen war der Café-Bereich lange gesperrt, der Verkauf lief aber ungebrochen weiter. Im Frühjahr 2020 war die Nachfrage nach Broten sogar so groß, dass sie in der Backstube kaum hinterherkamen, erinnert sich Belinda Ziehm. „Insgesamt sind wir gut durch die Zeit gekommen“, bilanziert sie.

Meisterausbildung auf hohem Niveau

Im Meisterkurs, der teils beim Institut für Getreideverarbeitung in Rehbrücke (Potsdam-Mittelmark) stattfand, teils im Zentrum für Gewerbeförderung in Götz (Potsdam-Mittelmark) stattfand, wurde auf hohem Niveau unterrichtet, sagt Romano Ziehm. In der Meisterprüfung hat er unter anderem einen Fußballpokal als Schaustück gefertigt – ein reines Dekorationsobjekt aus durch Trocknung gehärtetem Brotteig. Es zeigt das Emblem von Romano Ziehms Lieblingsverein Werder Bremen und wird gekrönt von einer Weltkugel als Zeichen für Respekt und Toleranz. In der dreitägigen Prüfung musste er eine große Anzahl von Broten, Brötchen und Süßgebäck erstellen. Genauso wichtig wie perfektes Aussehen und Geschmack der Backwaren war es, alles im Zeitplan fertigzustellen. Auch eine Buttercremetorte in Form eines Fußballs, außen ganz mit schwarz-weiß gemustertem Fondant überzogen, gehörte zu den Prüfungsobjekten. „Welt des Fußballs“ hat sich Romano Ziehm als Motto für die Prüfung selbst ausgesucht. Früher war selbst aktiver Fußballer beim örtlichen Verein Falkensee-Finkenkrug, heute trainiert er dort eine Kindermannschaft, bei der auch seine Sprösslinge mitmachen. „In der Freizeit stehen bei uns die Kinder immer im Vordergrund“, sagt Romano Ziehm. Gemeinsam gebacken wird auch manchmal, vor allem in der Vorweihnachtszeit – dann natürlich oben in der Wohnung, nicht unten in der Backstube.

