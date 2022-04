Götz

Ein kleines Zimmer. Auf den ersten Blick eine sehr schlichte Ausstattung: Monitor, Bett und viel Laminat. Doch das, was unter dem Laminat ist, macht das Zimmer zu einem Vorzeigeobjekt. Sensoren, die genau registrieren, ob der Bewohner anders läuft als sonst, ob ihm vielleicht schwindlig ist. Und vor allem, ob er nach einem Sturz nicht sofort wieder aufsteht. In dem Fall meldet sich die komplett vernetzte Technik mit einer durchdringenden Computerstimme: „Ist etwas nicht in Ordnung? Soll ich Hilfe rufen?“

Die Finessen eines Smart Home

Systeme wie diese gehören zu den „Intelligenten Assistenzsystemen für ein selbstbestimmtes Leben“, gerade im Alter. Im Englischen heißt es „Active Assisted Living“ (AAL). Auf dem Bildungs- und Innovationscampus Handwerk (BIH) in Götz wird diese Technik in einem Einfamilienhaus, dem sogenannten Praxishaus, gezeigt und für praktische Seminare genutzt. Das Haus verfügt noch über viele weitere Finessen: Photovoltaik-Module und Wärmepumpe, Alarmsysteme sowie eine komplett vernetzte Haustechnik und Haussteuerung. „Sogar die Wasserhähne sind an die Steuerung angeschlossen“, erklärt Tilo Jänsch, Leiter des BIH und stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Potsdam. So können zum Beispiel Leitungen, in denen das Wasser längere Zeit ungenutzt stand, automatisch durchgespült werden. Das beugt hygienischen Problemen vor. Große Bildschirme zeigen die Vernetzung und alle Steuerungsmöglichkeiten in diesem „Smart Home“ an, in dem unterschiedliche Systeme der Gebäudeautomation an und mit dem Gebäude von den Teilnehmern trainiert werden können.

Alleinstellungsmerkmal: der hohe Praxisbezug

Genau darum geht es beim BIH: um die Anwendung des theoretisch Erlernten. „Dann macht es bei den meisten Seminarteilnehmern klick“, weiß BIH-Leiter Tilo Jänsch. In dem hohen Praxisbezug sieht er ein Alleinstellungsmerkmal für die Bildungseinrichtung der Handwerkskammer Potsdam in Götz (Potsdam-Mittelmark). Hinzu kommt eine in vielen Bereichen hochmoderne technische Ausstattung. Beispiel Land- und Baumaschinentechnik. Der BIH ist eine von nur zwei Schulungsstätten in den ostdeutschen Bundesländern, die vom LandBau-Technik-Bundesverband zertifiziert sind und die Fachkräfte im Umgang mit Hochvoltsystemen in Land- und Baumaschinen qualifizieren dürfen. Die Bedeutung dieser Weiterbildung nimmt zu, je mehr Fahrzeuge elektrisch angetrieben werden. „Jeder, der daran arbeitet, braucht die Qualifikation“, betont Tilo Jänsch. Wie gut die Landmaschinenhalle in Götz ausgerüstet ist, erlebten Ende des vergangenen Jahres junge Land- und Baumaschinenmechatroniker aus ganz Deutschland. Die besten Gesellen dieses Gewerks haben hier ihren Bundeswettbewerb ausgetragen – zum ersten Mal in einem ostdeutschen Bundesland.

„Wir sind der Player im Land Brandenburg mit der modernsten Ausrüstung im gewerblich-technischen Bereich“, betont der BIH-Leiter. Die Bildungsstätte des Handwerks war die erste bundesweit, die in Zusammenarbeit mit der Telekom die Qualifikation zum LWL-Fernmeldemonteur ins Programm genommen hat. LWL steht für Lichtwellenleiter, also Glasfasertechnik. Die Kurse dafür sind gut besucht in Götz.

Neu vernetzt und hybrides Lernen

Bis zum Ende dieses Jahres plant Tilo Jänsch die komplette Erneuerung der IT-Vernetzung aller Lehrwerkstätten und Seminarräume auf dem Campus: „Wir werden mehr als 400 Datendosen installieren und über 45 Kilometer moderne Datenkabel verlegen.“ Das geschieht auch mithilfe von Fördermitteln aus dem REACT-Programm der Europäischen Union und des Landes Brandenburg. Der BIH will sich für die Zukunft rüsten, wie es der Leiter ausdrückt. Und Zukunft der Lehre bedeutet auch, dass zum Beispiel künftig hybride Lernformen im Angebot sind. Dafür sollen mehrere Seminarräume technisch so ausgerüstet sein, dass der interaktive Unterricht inklusive Tafelbild und mit Live-Chat-Funktion gleichzeitig in Präsenz und online durchgeführt wird. Hier könnten sich zum Beispiel Seminarteilnehmer mit der Online-Variante einen langen Anfahrtsweg sparen. Solche zweigleisigen Unterweisungen könnte man nach Einschätzung von Tilo Jänsch bei einigen Themen für jedes Gewerk anbieten.

Für die praktischen Unterweisungen geht es dann wieder in die Lehrwerkstätten. Oder auch ins Praxishaus. Im Moment wird hier in Zusammenarbeit mit einem großen international tätigen deutschen Unternehmen hochmoderne Heizungstechnik für Lehrzwecke installiert. Daran qualifiziert das Unternehmen seine Mitarbeiter und auch der BIH kann hier seine Teilnehmer schulen. Denn am praktischen Beispiel lässt es sich am besten lernen. Eine Win-win-Situation für alle Beteiligten.

Von Ute Sommer