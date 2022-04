Oranienburg/Nassenheide

Es war ein bisschen Horror dabei, vor allem aber große Neugier und echtes Interesse. Volkswirtschaftslehre hätte sie nicht unbedingt haben müssen. Dafür leuchteten bei Zahlenmensch Britta Tolg die Augen, wenn Finanzbuchhaltung oder Rechtsgrundlagen auf dem Stundenplan standen. Wenn schon Qualifizierung zur Betriebswirtin, dann auch das volle Programm! Die Nassenheiderin hat diese anspruchsvolle berufliche Fortbildung in der Tasche. „Ich wollte das unbedingt machen“, sagt sie. Mit dieser Ausbildung ist sie noch besser gewappnet für kaufmännische und betriebswirtschaftliche Fach- und Führungsaufgaben im Bestattungshaus Günter Tolg.

Genau darum ging es ihr, obwohl sie schon seit 1995 im Betrieb mitarbeitet und in ihrer Führungsposition eine Menge Erfahrung sammeln konnte. „Viele Dinge sind einem geläufig, sicherlich ist auch Routine dabei. Ich wollte aber meine Kenntnisse vertiefen. Vorbereitet sein auf Gespräche, in denen man argumentieren muss“, so Britta Tolg.

Also ließ sie sich weiterbilden. Etwas mehr als zwei Jahre (2015 bis 2017) drehte sich vieles um Unternehmensstrategie, die Bewertung volkswirtschaftlicher und gesellschaftlicher Rahmenbedingungen, Personalplanung und -führung, Rechnungswesen, Marketingkonzeption, Kundenmanagement… Aller zwei Wochen fuhr sie freitags und samstags in den Bildungs- und Innovationscampus Götz (Ortsteil von Groß Kreutz). „Ich ging früher immer gern zur Schule. Das Lernen fiel mir damals leicht. Das war bei dieser Fortbildung schon etwas anders. Ich fragte mich nicht nur einmal, ob ich überhaupt mitkomme. Dann saß ich öfter vorm Hefter und wusste nicht, wie es weitergehen soll. Gerade bei der Volkswirtschaftslehre war das so“, sagt sie. Aber die jahrelange Erfahrung in der Praxis habe ihr geholfen. Britta Tolg war bei der Freisprechung 2018 mit 50 Jahren die Älteste ihres Jahrgangs. Sie hat diese hochwertige Qualifizierung –sie ist mit einem Masterabschluss gleichzusetzen – souverän gemeistert.

Im Alltag habe sie an Sicherheit gewonnen. Sie könne gerade bei komplizierten Fragen mit Vertragspartnern und Kunden viel besser argumentieren. „Oder ich weiß, wo ich bei bestimmten Themen – insbesondere bei rechtlichen Angelegenheiten – nachschauen kann.“ Da gehe es mal um den Umgang mit offenen Posten oder regelmäßig um die Datenschutzrichtlinien. „Da gibt es viel Erklärungsbedarf. Um sich an den Datenschutz zu halten, ist eine Menge Papierkrieg zu erledigen.“

Britta Tolg kommt ursprünglich gar nicht aus der Branche. Sie hat BMSR-Technikerin gelernt, arbeitete im Zählerwerk Oranienburg. Es zeichnete sich in den 1990er-Jahren ab, dass sie beim Bestattungshaus Günter Tolg (er ist ihr Schwiegervater) einsteigen würde. Vorausschauend begann sie 1993 eine Ausbildung zur Reiseverkehrsfrau – dort erlernte sie die kaufmännischen Grundlagen, die sie später für die Tätigkeit im Bestattungshaus brauchen würde. 1995 vollzog sie den Wechsel ins Familienunternehmen, das ihr Mann Torsten seit 1999 als Inhaber führt.

Die 54-Jährige kümmert sich vor allem um Verwaltungsaufgaben wie Buchführung oder das Marketing. Das heißt aber nicht, dass sie sich aus den ureigensten Aufgaben eines Bestattungsunternehmens heraushält. Dazu sei das Zehn-Mitarbeiter-Unternehmen zu klein. Sie führt deshalb auch sensiblen Gespräche mit Hinterbliebenen und möchte für sie – das ist die Philosophie des Hauses – tröstliche Erinnerungen gestalten und in der emotional belastenden Zeit zur Seite stehen. „Jeder ist in der Trauerphase anders. Manche wollen reden, manche nicht. Empathie spielt in dem Beruf eine große Rolle. Ich denke, das kann man lernen. Man kann sich auf die Hinterbliebenen einstellen“, sagt Britta Tolg. Der direkte Kontakt mit ihnen ist nur eine von vielen Aufgaben eines Bestattungsunternehmens. Überführungen (auch international), Beratungen zu Sarg oder Urne, Aufbahrungen, Bestattungen, Organisation von Trauerrede, Trauermusik, Dekoration und Floristik, Erstellung von Trauerdrucksachen, Korrespondenzen mit Behörden beziehungsweise Abmeldung von Versicherungen sind einige der Leistungen, die das Bestattungshaus Günter Tolg mit seinen Standorten in Oranienburg, Nassenheide und Sommerfeld anbietet. Und nicht zuletzt sei die Bestattungsvorsorge mehr nachgefragt.

Britta Tolg leistet ihren Beitrag zum Erfolg des Unternehmens; mit ihrer Erfahrung und ihrem Wissen, welches sie sich im Laufe der Jahre angeeignet hat. Ein Teil davon erwarb sie in Götz bei der Fortbildung zur Betriebswirtin. „Ja, diese Weiterbildung hat sich gelohnt.“

Von Stefan Blumberg