Eldenburg

Eckhard Huth betritt mit einem breiten Lächeln den Geschäftsraum. „Ich bin der alte Huth“, witzelt der 66-jährige Elektromeister. Er hatte im Oktober 1990 den Handwerksbetrieb Elektro-Huth in Eldenburg, einem Gemeindeteil der Stadt Lenzen (Elbe), gegründet und ihn zu einem gut gehenden Unternehmen entwickelt. Der Betrieb ist ein Begriff in und um Lenzen in der Prignitz. Mit Beginn des Jahres 2021 hat sein Sohn Enrico gemeinsam mit seiner Frau Sandra Huth die Geschäfte übernommen.

Neustart mit neuem Abrechnungssystem

Der Seniorchef hatte einige Jahre Zeit, um sich auf die Übergabe vorzubereiten, wie er erzählt. Eigentlich sei es ganz leicht gegangen. „Das ist jetzt der Kram der jungen Leute“, meint er schmunzelnd. Die jungen Leute haben sich schnell in ihre neue Rolle eingewöhnt. Der Geschäftsraum, der früher so etwas wie ein Showroom mit ausgewählten elektrischen Geräten war, ist jetzt reines Büro. Bei der Geschwindigkeit, mit der neue Geräte auf den Markt kommen, lohne es sich einfach nicht, sie ins Schaufenster zu stellen, erklärt Sandra Huth, die das Büro organisiert. Eine der ersten Amtshandlungen vom jungen Elektromeister und Firmenchef Enrico Huth war es, die Software eines neuen Abrechnungssystems einzuführen. „Wenn ein Neustart, dann mit der neuen Software“, betont der 43-Jährige.

Gründerseminar half weiter

Elektro-Huth ist ein Beispiel dafür, wie eine Betriebsnachfolge innerhalb der Familie funktionieren kann. Was nicht bedeutet, dass alles ganz einfach wäre. Der neue Firmenchef erinnert sich noch gut daran, wie aufwendig es war, Autos, Verträge und Handys umzumelden. Händler mussten informiert werden. Mit einem Gründerseminar hat der Meister sein Wissen über Buchführung aufgefrischt. Und er hat den Antrag auf die Meistergründungsprämie eingereicht. Wenn alles klappt, kann er sich so bis zu 12 000 Euro seiner Aufwendungen über staatliche Zuschüsse zurückholen.

Die Verantwortung für vier Beschäftigte

„Ich habe viele schlaflose Nächte hinter mir“, sagt Enrico Huth. Schließlich trägt er jetzt die Verantwortung für vier Beschäftigte in einem Unternehmen, das alle möglichen Facetten der Elektrotechnik abdeckt: von der Beleuchtung bis zur Sicherheitstechnik mit Kamerasystemen, von der Telefonanlage bis zur Photovoltaik-Anlage, von der Unterhaltungselektronik bis zum Geschirrspüler. Gerade kommt er von einem Kunden, der in seiner Milchviehanlage neue Melktechnik installieren möchte. Und es gibt immer häufiger Wünsche in Richtung Smart Home. Vor allem Ferienhausbesitzer wollen gern über ihr Handy checken können, ob mit ihrem Gebäude in der Prignitz alles in Ordnung ist.

An Aufträgen herrscht jedenfalls kein Mangel. Im Dorf hat es sich schnell herumgesprochen, dass jetzt der Juniorchef die Leitung übernommen hat. Dass die Übergabe früher oder später kommt, war allen klar. Das Vertrauen in den Handwerksbetrieb Elektro-Huth ist geblieben. Allerdings muss sich der Seniorchef an eine neue Form der Begrüßung gewöhnen. „Die Leute im Dorf sagen jetzt zu mir: Tach, Rentner!“, berichtet Eckhard Huth verschmitzt lachend.

Von Ute Sommer