Potsdam

„Wenn du nicht so faul wärest, könntest du auch Einsen schreiben“, hat David Kurr von seiner Mutter während seiner zehnjährigen Schulzeit oft zu hören bekommen. Betrachtet man den Werdegang des heute 40-Jährigen, so hatte die Mutter vollkommen recht. „Seit der Lehre ist mir alles zugefallen, weil es mir einfach Spaß gemacht hat.“ So begründet David Kurr die guten bis sehr guten Noten während seiner Ausbildung zum Elektroinstallateur, den besten Meisterabschluss aller Gewerke an der Handwerkskammer Potsdam des aktuellen Jahrgangs und seinen beruflichen Aufstieg bei der Bundeswehr im zivilen Bereich.

Durch ein Praktikum den Wunschberuf entdeckt

Elektroinstallateur, das war David Kurrs Wunschberuf, seit er in der 10. Klasse ein Praktikum bei einem Potsdamer Handwerker absolviert hat. Er schrieb mehrere Bewerbungen, auch an das Bundeswehr-Dienstleistungszentrum in Potsdam. Erst nach dem Bewerbungsgespräch wurde ihm offenbart, dass die Ausbildung komplett in Berlin stattfindet – die Theorie in der Berufsschule in Marzahn, die Praxis in der Julius-Leber-Kaserne. Für den eingefleischten Potsdamer ein saurer Apfel, in den er aber gebissen hat und für den er einige Jahre nach Berlin gezogen ist.

Bundeswehr ermöglicht Weiterbildung

Nach Abschluss der Ausbildung im Jahr 2001 wurde David Kurr im Berliner Kreiswehrersatzamt eingesetzt, seit 2004 ist das Bundesministerium der Verteidigung sein Einsatzort. Mit Lust am Lernen hat er sich bei seinem Arbeitgeber immer wieder um Lehrgänge beworben und auch bewilligt bekommen. 2016 dann sogar die Fortbildung zum Mess- und Regeltechniker, womit sich die Aufgaben von David Kurr geändert haben: „Statt Leuchtstoffröhren zu wechseln, war ich nun für die Gebäudeautomation zuständig, also beispielsweise für die Steuerung von Heizung, Klimaanlage und Lüftung.“

Ausbildung zum Elektrotechnikermeister

Aber auch damit fühlte sich David Kurr unterfordert, war seine Wissbegier nicht gestillt. So fragte er wegen einer Meisterausbildung an. „Irgendjemand muss mich erhört haben“, schmunzelt der 40-Jährige. Es sei schon alles in Sack und Tüten gewesen für die Meisterausbildung in Teilzeit. „Doch dann wurde beim Verteidigungsministerium ein Meister-Posten geschaffen. Um den so schnell wie möglich mit mir zu besetzen, konnte ich auf Vollzeit wechseln“, so David Kurr. Sein Gehalt hat er weiter bekommen, auch die Meisterausbildung wurde von seinem Arbeitgeber, der Bundeswehr, finanziert. Den Elektrotechnikermeister bei der Handwerkskammer Potsdam hat er von Oktober 2019 bis Oktober 2020 absolviert – wie zu erwarten, mit guten und sehr guten Noten. Nur beim betriebswirtschaftlichen Teil „hatte ich ganz schön zu knabbern, weil es so zügig durch den Stoff ging und ich damit vorher noch nie in Berührung gekommen war“.

Jetzt ein „Büromensch“

Seit er den Meister in der Tasche hat, haben sich die Aufgaben von David Kurr noch einmal erheblich verändert: „Ich bin jetzt ein Büromensch. Selten komme ich vom Rechner weg und das Telefon klingelt ununterbrochen.“ Er ist Leiter der technischen Betriebsgruppe, hat die Verantwortung für acht Kollegen, erledigt die Arbeitsplanung, die Beschaffung und so weiter. „Aber um die Gebäudeautomation kümmere ich mich weiterhin selbst“ – mal eine Gelegenheit, vom Schreibtisch, an dem er sich insgesamt sehr wohlfühlt, wegzukommen.

Wie es für ihn, einen eher ruhigen, geduldigen Menschen, sei, plötzlich Chef zu sein? „Es hat eine Weile gedauert, bis ich in die Situation und die Prozesse hineingewachsen bin“, gibt David Kurr zu. „Meine Kollegen haben das schneller hinbekommen als ich und gesagt, ‚Mensch, jetzt bist du doch der Chef‘“, ergänzt er lachend.

Als Leiter der technischen Betriebsgruppe ist der 40-Jährige wieder am Ende des beruflich Möglichen angelangt. „Wenn man so will, habe ich eine Bilderbuchkarriere im zivilen Bereich der Bundeswehr gemacht“, sagt David Kurr. Er sei sehr zufrieden, wie es jetzt ist. Beruf und Familie – mit Frau und zwei Kindern lebt er längst wieder in Potsdam – kann er dank Gleitzeit und einem nur halbstündigen Fahrtweg zur Arbeit gut unter einen Hut bringen. Erst mit einem Studium der Betriebswirtschaft würden sich neue berufliche Türen öffnen. Angst vor dem Lernen hat David Kurr jedenfalls nicht.

Von Maria Kröhnke