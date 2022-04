Potsdam

Christian Baatz kniet im Keller einer zur neuen Nutzung vorgesehenen Villa mit dem sogenannten Profitester vor einem mannshohen Verteilerkasten. Mit Messsonden ermittelt der Elektrotechniker verschiedene Werte. Der Tester checkt damit, ob die Anlage den geltenden Regeln der Technik entspricht – die „volle Leistung bringt, belastbar und sicher ist“, wie Baatz das Prinzip der Apparatur in der Größe eines Notebooks zusammenfasst. Das lange leerstehende, mittlerweile von Grund auf sanierte Gebäude in der Jägervorstadt von Potsdam soll ein Wohn- und Geschäftshaus werden. Fenster, Türen, Lüftungssysteme und andere Funktionen der häuslichen Infrastruktur sollen möglichst automatisiert und zentral steuerbar sein.

Kilometerlange Netzwerkkabel

Solcher Art Automatisierungen in sogenannten Smart Homes sind ein Spezialgebiet des frisch gebackenen Elektrotechnikmeisters. Die Automatisierung ist ein Standbein der Teltower Firma HMR Elektro-Anlagen und Service GmbH, in der Baatz tätig ist. Auch bei der zweiten und wichtigsten geschäftlichen Säule des Betriebs, der Elektrotechnik von Supermärkten, spielt die Automatisierung eine entscheidende Rolle. „Ohne funktioniert in so einem Markt fast gar nichts mehr“, weiß Baatz. Jede Kasse, jede Truhe, jede Waage und vieles anderes seien heute zentral überwacht. In den Wänden und Böden schlummern kilometerlange Netzwerkkabel.

Die Villa unweit des ehemaligen Winzerbergs in der Jägervorstadt in Potsdam wurde schon Ende des 19. Jahrhunderts auf Initiative von Werner von Siemens als Mitgift für seine Tochter Käthe Pietschker erbaut. Das Backsteingebäude war nach dem 2. Weltkrieg größtenteils von der Sowjetarmee genutzt worden, diente zu DDR-Zeiten als Kindergarten und stand nach einem Brand lange Zeit leer.

General Lee als Freund

Schon in seiner Kindheit ist einer der besten Freunde von Christian Baatz General Lee gewesen. General Lee war ein via Kabel ferngesteuertes Modellauto nach dem Vorbild eines Fahrzeugs der Fernsehserie „Ein Duke kommt selten allein“, an dem er immer wieder herumbastelte. Und gelegentlich erinnert sich der mittlerweile 39-jährige Teltower beim täglichen Umgang mit Elektronik an die Zeit mit den Spielzeug-Auto.

Schon gleich nach der Realschule in Teltow und einem vorherigen Praktikum hat Christian Baatz mit der Ausbildung als Elektroinstallateur in Stahnsdorf begonnen. Auch hier ging es schon vielfach um die Umstrukturierung alter Gebäude. „Ich war einer der letzten Elektroinstallateure“, sagt er. Inzwischen firmieren Ausgebildete in der Sparte als Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik. Auch in seiner Zeit des Grundwehrdienstes nach der Ausbildung hatte Baatz mit Elektronik zu tun. Er sorgte mit dafür, dass Einsatzfahrzeuge pünktlich und sicher die Kaserne verlassen konnten.

Elektrotechnik im Hofbräuhaus

Danach wurde Baatz Bauleiter einer Teltower Firma, die vielfach in Berlin tätig war, hatte maßgeblich zur Elektrotechnik der dortigen Gastwirtschaft Hofbräuhaus beigetragen. Danach war er in einem anderen Unternehmen ebenso in der Bundeshauptstadt als Regelungstechniker und später Projektbearbeiter tätig. Auch mit dem Wechsel zur Firma HMR 2020 blieb das Ziel die Projektleitung – „von der Ausführung in die Planung“, wie Baatz sagt.

Von den beiden Geschäftsführern dort, Christine und Ottmar Rückwardt, bestens beratend unterstützt entschloss er sich, die Meisterausbildung anzugehen. Dabei trieb ihn nicht nur die in Aussicht gestellte Projektleitung an. Es ging ihm auch um die dann für ihn mögliche Rolle als Ausbilder: „Junge Menschen mitnehmen und an den Beruf heranführen.“ Finanziell unterstützt durch das sogenannte Meister-BAföG und zeitlich freigestellt von HMR wählte er die Vollzeit-Ausbildung am Bildungs-und Innovationscampus Handwerk (BIH) der Potsdamer Handwerkskammer. Dort konnte er die fachpraktischen Teile I und II sogar als Jahrgangsbester abschließen.

Zusammen mit seiner Frau Julia, die als studierte Gebäudesystemtechnikerin bereits als Projektleiterin bei HMR tätig ist, und dem inzwischen fünf Monate alten Sohn Haro, der fünfjährigen Leni und dem zwölfjährigen Paul wohnt Baatz im selbst gestalteten Zuhause in einem Einfamilienhaus von 1894 in Teltow-Ruhlsdorf.

Von Gerald Dietz