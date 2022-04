Stahnsdorf

Wenn es nach dem Willen ihrer Mutter gegangen wäre, würde Celina Tönse jetzt etwas anderes machen. Egal was. Nur nicht Autos reparieren in der siebenköpfigen 1a autoservice T&S GmbH in Stahnsdorf – der Werkstatt, die Celinas Vater mit einem damaligen Partner aufgebaut hat und in der die 26-jährige Kraftfahrzeugtechnikermeisterin bereits seit dreieinhalb Jahren neben dem Vater gleichberechtigte Teilhaberin und Geschäftsinhaberin ist.

Erst im Büro, dann in der Werkstatt

„Ich bin in der Werkstatt groß geworden, habe hier meine ganzen Ferien verbracht“, erzählt Celina Tönse. Anfangs sei sie der Mutter im Büro zur Hand gegangen. Irgendwann fragte Vater Stefan: „Willst du mal mit in die Werkstatt?“ Sie wollte. Durfte an Bremsen schrauben, Reifen wechseln, ein bisschen bei der Inspektion helfen. Hat von morgens bis abends mit den anderen mitgezogen. „So habe ich den Arbeitsalltag kennengelernt und es hat mir von Anfang an Spaß gemacht.“

Wunschausbildung: Kfz-Mechatronikerin

Es ist nicht so, dass sich Celina Tönse nicht nach anderen Berufen umgesehen hätte. Die Schulpraktika hat sie in einer Apotheke und an einem Gericht absolviert. „Das war mir alles zu langweilig“, sagt die junge Frau rückblickend. Auch wenn sich Mutter Claudia für ihre Tochter einen leichteren Job gewünscht hätte: Celina hatte ihren Platz längst gefunden und mit ihrem Ernst und ihrer Leidenschaft die Eltern schließlich überzeugt. Kfz-Mechatronikerin lernen und den Betrieb des Vaters weiterführen, das war es, was Celina wollte. Also hat Familie Tönse Nägel mit Köpfen gemacht: Celina würde ihre Wunschausbildung machen, im Anschluss gleich die Meisterausbildung und die Firma mit übernehmen.

Bodenständig und durchsetzungsfähig

Ihre Ausbildung zur Kfz-Mechatronikerin hat Celina Tönse von August 2014 bis Januar 2018 bei der Höricke meine Werkstatt GmbH absolviert – als erster weiblicher Lehrling dort. „Man muss schon zeigen, dass man das wirklich will, und sich behaupten können.“ Sie will und sie kann. So hatte die bodenständige Frau nie Probleme, in dem männertypischen Gewerk integriert und anerkannt zu sein – und findet es eher befremdlich, danach gefragt zu werden, weil ihr dieser Job so selbstverständlich ist. So selbstverständlich ist sie auch den Kunden der 1a autoservice T&S GmbH. „Wir haben viele Stammkunden. Die wissen schon, dass sie es mit mir zu tun bekommen, wenn sie nach dem Chef fragen“, schmunzelt Celina Tönse, „und finden es klasse, dass unsere komplette Familie in der Werkstatt arbeitet“.

Ihr Arbeitstag hat zwölf Stunden

Die Ausbildung zur Kraftfahrzeugtechnikermeisterin hat Celina Tönse im September 2018 mit dem betriebswirtschaftlichen Modul begonnen. Weder dieses noch die drei weiteren Module haben der jungen Frau Probleme bereitet. Im Oktober 2021 hat sie die Meisterausbildung abgeschlossen. Für den Alltag in der Firma hat das keine Veränderungen gebracht. „Bereits seit ich Mit-Geschäftsführerin bin, arbeite ich wie mein Vater etwa zwölf Stunden am Tag“, erklärt Celina Tönse unaufgeregt. Sie mache alles: Kundenkommunikation, Rechnungslegung, Teile bestellen, Diagnosen … „Wo Hilfe gebraucht wird, bin ich da.“ Zum Schrauben kommt sie nicht mehr so oft, obwohl es das ist, was ihr nach wie vor am meisten Freude bereitet - „wenn man hintereinander weg ungestört arbeiten kann“.

Freizeit und Hobbys vermisst Celina Tönse nicht. Sie lebt in dem auf, was sie tut. Die Wochenenden verbringt die Familie oft auf einem Dauercampingplatz im Spreewald. Zur Familie gehört neben den Eltern auch Dennis Richter, der Freund von Celina Tönse. Die Liebe reicht bis ins Jahr 2014 zurück, als Celina bei Höricke in Teltow gelernt und Dennis dort als Geselle gearbeitet hat. Seit Beginn dieses Jahres allerdings ist Dennis Richter bei der 1a autoservice T&S GmbH angestellt. „Das ist besser für die Familienplanung“, sagt Celina Tönse lächelnd. Wird es nach ihr eine weitere Tönse-Generation in der Werkstatt geben? „Ich gehe hier meinem Traumberuf nach, sonst würde ich das nicht machen. Aber meine Kinder dürfen einmal frei entscheiden. So wie ich es durfte.“

Von Maria Kröhnke