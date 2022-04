Nauen

Ein wenig aufgeregt ist Nicole Schroeder schon. „Ich freue mich, bald eigenständig arbeiten zu können“, sagt die 45-jährige Friseurmeisterin aus Nauen (Havelland). Im Sommer soll es so weit sein: Dann kann sie ihren eigenen Salon eröffnen. Erst einmal wird sie dort allein arbeiten, später kann der Betrieb auf drei bis vier Plätze erweitert werden. Mehr sollen es aber nicht werden. Ihre Kunden will sie in ruhiger und gemütlicher Atmosphäre empfangen, sagt sie. Die Räume in innerstädtischer Lage und mit barrierefreiem Zugang gibt es schon. Viele Kunden wird sie mitnehmen aus dem Salon „Kopf-Salat“, in dem sie bisher arbeitet. Die Chefin weiß Bescheid und trägt ihren Wechsel mit, sagt Nicole Schroeder.

Alle Stationen in ihrem Leben haben sich im Landkreis Havelland abgespielt. Aufgewachsen ist sie in dem 200-Einwohner-Dorf Möthlow, ihre Ausbildung hat sie im Nachbarort Pessin gemacht, später in Dallgow-Döberitz und der Kreisstadt Rathenow gearbeitet. 2001 wechselte sie nach Nauen zu ihrer jetzigen Chefin. „Wir haben den Salon zu zweit aufgebaut“, berichtet sie. Heute seien es acht Kolleginnen in dem Geschäft.

Für den Weg in die Selbstständigkeit hat Schroeder einiges auf sich genommen. Zwei Jahre lang hat sie berufsbegleitend die Schulbank gedrückt – und das mitten in der Corona-Zeit. Vor der praktischen Prüfung lagen ihre Nerven blank. Der Salon war im Lockdown geschlossen. „Üben konnte ich mit den Modellen nur privat in der Küche“, berichtet sie. Wäre jemand krank geworden oder hätte in Quarantäne gemusst, wäre die Prüfung für sie ausgefallen. Auch nicht einfach war es, trotz der guten Vorbereitung in der Meisterschule, einen Businessplan für ihr eigenes Unternehmen zu schreiben. Durchgestanden hat sie das alles dank der Unterstützung durch die Familie. Der Ehemann, der in Nauen ein Zeitschriften- und Lottogeschäft führt, und der 14-jährige Sohn standen voll hinter ihren Plänen. Der Mann hat sich auch um die Baumaßnahmen am künftigen Salon gekümmert.

Friseurin war für Nicole Schroeder schon immer der Traumberuf. Aktiv kennengelernt hat sie die Arbeit in Schülerpraktika in der neunten und zehnten Klasse und seither nie einen Gedanken daran verschwendet, etwas anderes zu machen. Am schönsten ist es für sie, sofort das Resultat ihrer Arbeit sehen zu können und unmittelbar positive Rückmeldungen zu bekommen. „Gerade jüngere Mädchen sind oft so begeistert, wenn sie dann in den Spiegel schauen“, sagt sie. Was die Frisuren angeht, hat sie keine besonderen Vorlieben, macht alle Arbeiten gerne, Schneiden und Färben genauso wie die Hochsteckfrisur oder die Dauerwelle.

Der Kontakt zu den Stammkundinnen und -kunden ist oft sehr eng. „Da wird ganz viel Privates erzählt“, sagt Nicole Schroeder. Gerade bei älteren Leuten sei der regelmäßige Besuch im Friseursalon auch ein wichtiger Sozialkontakt, bei dem sie ihr Herz ausschütten können. Dabei kommen auch Sorgen und Nöte zur Sprache. „Für viele bin ich der Kummerkasten“, sagt die Friseurmeisterin. Sie hört zu und zeigt Anteilnahme. Sie musste aber auch lernen, die Geschichten nicht mit nach Hause zu nehmen, gerade Belastendes. Wenn sie zum Feierabend die Tür des Salons schließt, lässt sie die Arbeit dort. Sie genießt es aber auch, durch ihren Beruf im sozialen Leben so gut eingebunden zu sein, zumal der Zeitschriftenladen ihres Mannes ebenfalls eine Nachrichtenbörse ist. Wenn es Neuigkeiten gibt in der Stadt Nauen, dann gehen sie an der Familie Schroeder nicht vorbei. Das gilt erst recht, wenn die Friseurmeisterin im Sommer ihren eigenen Salon eröffnen wird.

Von Ulrich Nettelstroth