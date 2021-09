Blankenfelde-Mahlow

Moritz Lehmann nimmt es ganz genau. Es sind die „Fummelarbeiten“, die der junge Dachdecker am liebsten angeht – solche Arbeiten, die Geduld, Geschick und Exaktheit erfordern. Damit am Ende alles perfekt passt und nicht nur er selbst, sondern auch der Bauherr zufrieden ist. Wie die Gemeinde Rangsdorf, für die Moritz Lehmann und seine beiden Kollegen in diesen Sommermonaten mehrere Dächer in der Großmachnower Straße herrichten. „Ich arbeite so, als wäre es meins. Man will schließlich dem Bauherrn am Ende in die Augen sehen können“, unterstreicht der 26-Jährige, der gerade erfolgreich seine Meisterausbildung bei der Handwerkskammer Potsdam absolviert hat.

Schon in den Ferien beim Vater gejobbt

„Ich wollte nie etwas anderes tun und ich kann mir auch nichts anderes vorstellen“, sagt der aufmerksame junge Mann. Immer an der frischen Luft, immer neue Leute und neue Baustellen, das sei es. Schon als 14-Jähriger hat er während der Ferien in der Firma seines Vaters, der Haus- und Dachtechnik Berndt GmbH mit Sitz in Blankenfelde-Mahlow (Teltow-Fläming), gejobbt. „Wenn du Geld willst, musst du was tun“, war die Ansage seines Vaters. Kein Problem für Moritz, der von Anfang an Spaß an der Arbeit hatte. Seine Ausbildung aber hat er bei einer Großfirma in Berlin gemacht und ist übernommen worden.

Auf der Baustelle macht Moritz Lehmann die Ansagen

Irgendwann bekam der Jung-Dachdecker einen denkwürdigen Anruf von seinem Vater: Ob er nicht für ihn arbeiten wolle – mit mehr Gehalt, mehr Urlaub und mit einem eigenen Firmenauto. Moritz Lehmann musste nicht lange überlegen. Seit 2016 ist er nun bei der Haus- und Dachtechnik Berndt GmbH, die unter anderem im Auftrag des BER Schallschutz in Eigenheime einbaut, angestellt. In der vierköpfigen Firma ist Moritz Lehmann die rechte Hand seines Vaters. Während der Senior das Organisatorische und Bürokratische übernimmt, sagt der Junior auf der Baustelle, wo es langgeht.

Vorschlag zur Meisterausbildung kommt vom Vater

Mit der Arbeit seines Sohnes offenbar zufrieden, kommt der Papa wieder mit einem überraschenden Vorschlag daher: Ob Moritz nicht seinen Meister machen wolle. Klar will er. 2018 nimmt er spontan die Meisterausbildung in Teilzeit auf, die ihm „viel Spaß“ gemacht hat. An allem habe er großes Interesse gehabt, jeden Tag nach der Arbeit gelesen und gelernt, erzählt Moritz Lehmann. Die Fachpraxis wurde in Neuruppin vermittelt, die Fachtheorie in Frankfurt (Oder), Betriebswirtschaft und Pädagogik in Götz. Wie er Beruf und Meisterausbildung unter einen Hut bekommen hat? „Ach, da gewöhnt man sich dran“, sagt der junge Mann, den offenbar nichts so leicht aus der Ruhe bringt.

Arbeit im eingespielten Team

Um die Zukunft macht sich Moritz Lehmann keine Sorgen: „Genug Arbeit gibt es immer, auch wenn wir eigentlich nur durch Mund-zu-Mund-Propaganda unsere Aufträge bekommen.“ Bereits mit seinen 26 Jahren hat er alle Voraussetzungen, einmal die vom Vater gegründete Firma zu übernehmen. Aber jetzt noch nicht. Dafür ist er viel zu gern draußen, auf der Baustelle. Maximal einen halben Tag im Büro, das könne er sich für die Zukunft vorstellen. „Ich gehe gern zur Arbeit, wie meine Kollegen auch. Wir verstehen uns super, sind ein eingespieltes Team und lernen alle voneinander. Das ist ein Geben und Nehmen“, beschreibt Moritz Lehmann das freundschaftliche Verhältnis der drei von der Baustelle.

Der Traum vom Eigenheim mit Schieferdach

Auch privat läuft es für Moritz Lehmann. Mit seiner Freundin wohnt er in einem Mehrfamilienhaus in Mahlow. Beide sind Fußballfans, die schon seit Regionalliga-Zeiten zu Union Berlin halten. Ob er sich einmal ein eigenes Haus bauen wolle? Da strahlt das freundliche Gesicht von Moritz Lehmann gleich noch ein wenig heller. Ja, ein Haus mit Schieferdach und Gauben und am besten noch mit Türmchen, davon träume er.

Und er wünscht sich sehr, bald jemanden ausbilden zu können: „Darauf habe ich richtig Lust und würde mich freuen, wenn sich jemand bei mir melden würde.“ Egal, ob Mann oder Frau und egal welche Nationalität – „Hauptsache, der- oder diejenige bringt Lust mit, das ist das Wichtigste“.

Von Maria Kröhnke