Pritzwalk

Materialien im Wert von 40 000 Euro hat Friederike Kraus im Koffer, als sie ihrer Meisterprüfung in Lübeck entgegenfährt. Vier Arbeitsproben, vier Meisterproben, alle von ihr handgefertigt. Vor Ort zeigt sie unter den Augen der Prüfer an einem echten Probanden, was sie als Hörakustikerin draufhat: wie gut sie das Problem des Kunden fachlich erfassen, aber auch, wie professionell und einfühlsam sie auf ihn eingehen kann. „Super anspruchsvoll“ sei so eine Meisterprüfung, sagt die aufgeschlossene Kyritzerin, „das müsste jeder mal mitgemacht haben, um zu sehen, wie komplex das Handwerk ist“. Angesichts der Leistungen fehle ihr manchmal der Respekt der Gesellschaft.

Nie daran gedacht, ins Handwerk zu gehen

So präsent ihr die praktische Meisterprüfung an der Bundesoffenen Landesberufsschule für Hörakustiker und Hörakustikerinnen in Lübeck – der deutschlandweit zuständigen Berufsschule für alle Auszubildenden im Hörakustiker-Handwerk – ist: Es liegt acht Jahre zurück. Dass Friederike Kraus überhaupt einmal im Handwerk landen würde, sei ihr als Jugendliche „nie“ in den Sinn gekommen. „Ich wollte raus, was anderes sehen“, so die 35-Jährige, die 2005 in Kyritz (Ostprignitz-Ruppin) ihr Abitur abgelegt hat. Und sagt bedauernd: „Uns wurden keine anderen Berufswege aufgezeigt außer dem Studium.“ Weil sie am Gymnasium Konzerte organisiert und auch moderiert hat, habe sie sich schließlich für die Medienbranche entschieden und bis 2009 Medienwirtschaft in Berlin studiert.

Erfahrungen im Medienbereich

Die Praktika beim Fernsehen – erst in München, dann in Köln – haben ihr denn auch großen Spaß bereitet. „Ich war in der Produktionsabteilung, hatte ziemlich schnell verantwortungsvolle Aufgaben und war dort das Mädchen für alles. Eigentlich genau mein Ding“, so Friederike Kraus. Permanent in Bewegung. Aber auch permanent unter Druck. 60 Stunden pro Woche. Privatleben war da nicht drin. Wofür das Ganze, hat sie sich irgendwann gefragt – und entschieden, noch einmal etwas ganz Neues zu beginnen. Etwas mit den Händen und mit Menschen.

Ausbildung bei Heide Stohr und Meisterabschluss

So hat Friederike Kraus bei „Hörgeräte Akustik Stohr“ in Kyritz nach einer Ausbildung zur Hörakustikerin angefragt – und wurde mit Kusshand genommen. Denn Chefin Heide Stohr ist ihre Tante. Und die wusste, was sie an ihrer Nichte hat. Die Lehre endete 2012, dann ging es direkt weiter mit der Meisterausbildung, die sie 2013 abschloss. Nur wenige Monate danach, im Februar 2014, war Friederike Kraus bereits Selbstständige, hat von Heide Stohr die beiden Filialen in Kyritz und Pritzwalk übernommen. Um einen fließenden Übergang zu schaffen, hat die Tante noch mehrere Monate mitgearbeitet, bevor sie in Rente ging. „Plötzlich war ich die Chefin und meine Tante bei mir angestellt. Das war für alle ein Lernprozess“, resümiert Friederike Kraus. Heute hat sie fünf Angestellte und einen Azubi.

Weiterbildung an der Handwerkskammer Potsdam

2017 dann der nächste Schritt. Um ihren Horizont in unternehmerischer Hinsicht zu erweitern, begann die Hörakustikermeisterin an der Handwerkskammer Potsdam die Fortbildungsqualifikation zur „Geprüften Betriebswirtin nach der Handwerksordnung“. Nach einer längeren Pause, in der sie unter anderem den Umzug der Kyritzer Filiale organisierte und Sohn Rafael zur Welt brachte, ist seit diesem Sommer auch diese Zusatzqualifikation, die ihr „großartig geholfen und definitiv was gebracht“ hat, in Sack und Tüten. Danach stand gleich die Renovierung der Pritzwalker Filiale an. „Ich habe keine Ruhe, muss immer irgendetwas zu tun haben“, sagt die quirlige Mittdreißigerin.

Unterstützung durch Familie und Mitarbeiter

Wie sie das alles packt? In ihrem Freundeskreis sei niemand, der mit ihr tauschen würde, denkt Friederike Kraus. Aber sie komme gut zurecht. Denn sie habe Menschen, auf die sie sich verlassen könne. An erster Stelle ihr Freund, der auch Selbstständiger ist, mit dem sie sich auf Augenhöhe austauschen könne und mit dem sie sich die Kinderbetreuung teile. Dann ihre Eltern und ihre Tante, die in der Nähe wohnen. Und nicht zuletzt ihre „tollen Mitarbeiter“, die ein super Team seien.

Von Maria Kröhnke