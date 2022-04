Potsdam

Interview mit Handwerkskammer-Präsident Robert Wüst und Hauptgeschäftsführer Ralph Bührig über die Zukunft des Handwerks.

119 Jungmeister bekommen von der Handwerkskammer Potsdam ihre Meisterbriefe. Was bedeutet diese Zahl für das Handwerk? Ist es ein kleines Stückchen Normalität in so unruhigen Zeiten?

Robert Wüst: Zuallererst können die neuen Meisterinnen und Meister verdammt stolz sein auf das, was sie geleistet haben. Das ist ein ganz tolles Ergebnis. Und es zeigt: Das Handwerk bietet Zukunft. Der Meisterbrief hat einen hohen Stellenwert und ist ein großer Schritt für die berufliche Karriere jedes Einzelnen.

Ralph Bührig: Die Meisterinnen und Meister haben allen Respekt für ihre Leistung verdient. Doch die Freude wird derzeit getrübt vom Eindruck des Krieges in der Ukraine. Die Handwerkskammer hat sich in den vergangenen Jahren immer für den internationalen Austausch eingesetzt. Umso größer ist das Entsetzen über das menschliche Leid in der Ukraine. Die Hilfsbereitschaft – auch die der Handwerker – ist groß. Zugleich sehen wir mit Sorge, welche wirtschaftlichen Auswirkungen der Konflikt hat.

Was sind Ihre größten Sorgen?

Bührig: Das Offensichtlichste sind natürlich die Preise an den Zapfsäulen. Die Teuerungsquote für Diesel und Benzin ist extrem. Viele Handwerker sind auf ihre Fahrzeuge angewiesen. Ebenso die Beschäftigten in den Betrieben. Das belastet ungemein.

Wüst: Und dabei bleibt es nicht: Gestiegene Energiepreise verteuern auch die Logistik, die Beschaffungspreise für Material. Im Zuge der Kriegstreiberei sind die Preise rasant gestiegen. Gegenüber der Politik sagen wir deutlich, dass unsere Betriebe eine Entlastung brauchen.

In der Konjunkturumfrage im vergangenen Herbst war auch schon von gestiegenen Preisen die Rede – allerdings noch als Folge von Lieferengpässen wegen der Corona-Pandemie. Wird das Handwerk die gestiegenen Preise an die Kunden weitergeben?

Wüst: Das wird nicht sofort passieren. Schließlich können wir Handwerker nicht all unsere Angebote, die wir erstellt haben, über den Haufen werfen. Wir sind Verträge eingegangen, es gibt Bindungsfristen. Wir setzen darauf, im Gespräch mit den Kunden Verständnis für unsere Lage zu erzielen und Schritt für Schritt höhere Preise umsetzen zu können. Nur so können die Betriebsinhaber die Belastungen ausgleichen.

Bührig: Die Belastungen sind von Branche zu Branche verschieden. Je nachdem wie groß der Energieanteil an der Produktion ist. Besonders hoch ist der Energieeinsatz in der Metallbranche und auch im Lebensmittelbereich, etwa im Bäckerhandwerk. Von Teuerungen und Lieferengpässen sind letztlich alle Betriebe betroffen. Eigentlich hatten wir ja gehofft, dass wir die Pandemie überwunden haben und das Handwerk wieder zuversichtlich nach vorne schauen kann. Aber dieses positive Bild bekommt jetzt Risse.

Die Bundesregierung will die Stromversorgung in Deutschland bis 2035 komplett auf erneuerbare Energien umstellen. Das bedeutet Klimaschutz, aber auch Energie-Autarkie. Ist das eine Chance für das Handwerk?

Bührig: Die Ziele im Klimaschutz sind eine große Herausforderung. Ohne Handwerk sind sie nicht zu erreichen. Wir sind auf die Aufgaben vorbereitet. Im April eröffnen wir offiziell auf dem Bildungs- und Innovationscampus Handwerk in Götz das Kompetenzzentrum für Energiespeicherung und Energiesystemmanagement. In dem bundesweit einmaligen Kompetenzzentrum wollen wir das Energiethema in all seinen Facetten abbilden. Hier können sich Handwerker das nötige Wissen aneignen, um zum Beispiel ihren Kunden passende Systeme zur Energiespeicherung an die Hand zu geben. Das Wissen vermitteln wir an praktischen Einsatzfeldern. Damit wollen wir auch junge Menschen für das Handwerk begeistern und ihnen zeigen, wie Klimaschutz in der Praxis funktioniert.

Wüst: Der Bildungs- und Innovationscampus Handwerk zeigt, wie die Zukunft aussehen kann. Eine dezentrale Energieversorgung in Verbindung mit Energiespeichern und dem Management von Energiesystemen sind wichtige Zukunftsthemen, wenn es um Klimaschutz geht. Wie andere Unternehmen setze ich in meinem Metallbaubetrieb auf erneuerbare Energie und nutze mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach die Sonnenenergie für die betriebliche Produktion.

Bührig: Die konkrete Umsetzung technischer Lösungen sind hoch anspruchsvolle Themen – auch für das Handwerk. Dafür brauchen wir Leute, die etwas im Kopf haben und die in der Lage sind, ihre Kunden zu beraten und die Vorhaben in die Praxis umzusetzen.

Leute wie die neue Generation von Meistern?

Bührig: Ja. Aber das Fundament dafür wird natürlich schon früher gelegt – mit der Ausbildung. Deshalb ist es so wichtig, dass wir Schulabgänger von den beruflichen Perspektiven des Handwerks überzeugen.

Wüst: Ich erlebe es derzeit, dass sich wieder mehr Schulabgänger für eine Berufsausbildung entscheiden. Viele Jugendliche möchten sich in ihrer Region und Heimat beruflich entwickeln und etwas erreichen. Das Handwerk fährt seit vielen Jahren eine Imagekampagne für seine Berufe. Das trägt jetzt offenbar langsam Früchte. Wir dürfen nicht vergessen, dass sich die Verdienstmöglichkeiten und die Arbeitsbedingungen in den Gewerken verbessert haben. Das gilt auch für die Ausbildungsvergütungen. Es ist der Anspruch im Handwerk, dieses Niveau weiterzuentwickeln.

Bührig: Auch die Politik ist gefordert, die Attraktivität und Wertschätzung der beruflichen Bildung zu erhöhen. Wir erleben noch immer eine Bevorzugung der Hochschullaufbahn. Das Studium zahlt der Staat. Der Meister dagegen bleibt jedenfalls auf einem Teil der Kosten für seine Ausbildung sitzen. Und in der Lehrlingsausbildung tragen die Betriebe eine erhebliche Last.

Sie fordern finanzielle Entlastungen?

Wüst: Sie wären das richtige Signal und eine wichtige Anerkennung der Leistungen unserer Ausbildungsbetriebe und eine Wertschätzung für diejenigen, die sich nach Feierabend beruflich weiterbilden. Das haben sich die Meisterinnen und Meister des Handwerks verdient.

Von Ute Sommer