Götz

Die schwere Sicherheitstür fällt ins Schloss. Es ist kühl im voll klimatisierten Raum. Tilo Jänsch deutet auf die Fenster: „Fünffach verglaste Fenster. Die halten einer Hitze von mehreren hundert Grad stand.“ Und auch der Boden ist etwas ganz Besonderes, wie der Leiter des Bildungs- und Innovationscampus Handwerk (BIH) in Götz erklärt. Der Boden ist säurebeständig und bildet so etwas wie eine Wanne. Da kann nichts auf den Flur fließen. Der Grund für all diesen Aufwand steht an der Wand. Dunkle Kästen mit einigen blinkenden Leuchten. Auffällig ist anders. Aber innovativ ist genau das: ein 640 kWh Stromspeicher, der mit großem Aufwand im Gebäude installiert wurde.

Dezentrale Energieversorgung

Der Speicher ist das Herzstück einer komplett neuen, dezentralen Energieversorgung für den Campus in Götz. Hier wird das Kompetenzzentrum für Energiespeicherung und Energiesystemmanagement – das „KomZet ESM“ – aufgebaut. Kursteilnehmer können dann in Fach- und Praxisseminaren Energiesysteme kennenlernen, deren Steuerung und Management erlernen und sogar direkt erproben. Ende Oktober startet zum Beispiel ein Kurs zur Qualifikation von Fachkräften für dezentrale und regenerative Energieanlagen.

Modernste Technologien in der Ausbildung

„Was hier aufgebaut wird, ist in Deutschland einmalig“, betont Tilo Jänsch. Dem Geschäftsführer der Handwerkskammer Potsdam und Leiter des Bildungs- und Innovationscampus Handwerk ist es wichtig, in allen Bereichen modernste Technologien in die Ausbildung – auch die von Meistern – zu integrieren. Beispiel: AR-Brillen. Die Augmented-Reality-Brillen erweitern die Realität um zusätzliche Infos, die auf die Brillengläser gespielt werden. Wenn ein Landmaschinenmechaniker einen Schlepper auf dem Feld reparieren soll, kann er über die Brille Schaltpläne und technische Zeichnungen abrufen. Außerdem kann er per Internetverbindung weitere Experten auf seine Brille zuschalten. Sie sehen dann alles, was auch der Mechaniker sieht, und können gemeinsam auf die Fehlersuche gehen. „Die Firmen im Bereich Agrartechnik finden das interessant“, sagt Tilo Jänsch. „Dahin geht die Entwicklung.“

Über VR-Brillen wiederum ist es beispielsweise möglich, ein Fahrzeug virtuell zu lackieren. Man kann dabei sogar verfolgen, ob beim Lackieren Nasen laufen. Für den BIH-Chef ist diese Technik eine gute Ergänzung. Die praktische Erfahrung der Arbeit in einer Lackierkabine könne sie aber nicht ersetzen, sagt er.

Neuer Showroom für altersgerechtes Wohnen

Im Juni wurde in Götz ein neuer Showroom für altersgerechtes Wohnen offiziell eröffnet. Er ist Teil des Praxishauses auf dem Campus. Das Zimmer, in dem es reichlich Raum- und Bodensensorik gibt, macht für jeden erlebbar, wie selbstbestimmtes Leben im eigenen Zuhause bis ins hohe Alter möglich ist. So registrieren Sensoren, wenn eine Person stürzt. Über Offline-Sprachsteuerungen gehen Notrufe an Angehörige oder den Pflegedienst raus. Es ist sogar möglich, die Bewegungsdaten des Hausbewohners zu analysieren, um plötzliche Änderungen festzustellen, die Rückschlüsse auf den Gesundheitszustand des Menschen zulassen. In dem Fall ließen sich Stürze sogar vermeiden, weil Pflegepersonal und Ärzte rechtzeitig informiert werden und eingreifen können.

Zukunftszentrum unterstützt digitalen Wandel

„Auch im hohen Alter selbstbestimmt leben im eigenen Wohnumfeld: Dem Handwerk kommt bei der Umsetzung dieses Anliegens eine wichtige Schlüsselposition zu“, erklärte Robert Wüst, der Präsident der Handwerkskammer Potsdam, zur Eröffnung des Showrooms. Denn es seien die Handwerksbetriebe, die seniorengerecht bauen und mit entsprechenden Installationen das altersgerechte Wohnen überhaupt erst möglich machen. Zu den Gesamtkonzepten, die hier umgesetzt werden, „gehören auch neue und digitale Lösungen“, so Robert Wüst. „Für die Umsetzung ist aber auch die Qualifizierung der Beschäftigten im Handwerk nötig.“ Hilfe können die Betriebe beim Zukunftszentrum Brandenburg bekommen. Das Zukunftszentrum auf dem Campus in Götz unterstützt den digitalen Wandel in kleinen und mittelständischen Betrieben mit kostenfreien Beratungs- und Qualifizierungsangeboten.

Corona als Digitalisierungsschub

Einen zusätzlichen Schub für die Entwicklung hin zum Digitalen hat die Corona-Pandemie gebracht. Das betraf vor allem die Ausbildung in Götz. Im Frühjahr 2020 „mussten wir in der Meisterausbildung sehr schnell auf Online-Unterricht umstellen“, erinnert sich Tilo Jänsch. Das sei sowohl für die Dozenten als auch für Meisterschüler anstrengend gewesen. Denn Online-Unterricht bedeute nicht, mal eben ein Video abzuspielen.

Es gehe um interaktive Lehrmethoden im digitalen Format, für die auch so mancher Lehrmeister erst noch geschult werden musste. Inzwischen habe sich der Online-Unterricht so gut etabliert, dass in Götz künftig auf eine Mischung von Präsenz- und Online-Unterricht gesetzt wird. In Kursmodulen ohne praktische Arbeit in einer Werkstatt könne ein Online-Angebot Fahrzeiten und Aufwand für Meisterschüler reduzieren. Und auch auf dem Campus selbst wird es digitaler. Die Kabinette der Elektrotechnik sind untereinander mit Glasfaser verbunden. „So können die Lehrmeister und Dozenten die Technik des Nachbarkabinetts teilweise mit nutzen“, erklärt Tilo Jänsch.

Von Ute Sommer