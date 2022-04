Nuthetal

Erinnerungen an Comic-Klassiker in Kindheitstagen werden wach, wenn Jasmin Balliet Figuren aus Marzipan gestaltet. Die Hände mit Puderzucker bestäubt, formt sie filigran Hunde, Katzen, Giraffen und andere bunt gefärbte Lebewesen, die sich später auf der Decke einer Motivtorte tummeln. Dieses Modellieren gehört für die Konditormeisterin zu ihren „Lieblingsarbeiten“ bei der Formgebung eines opulenten Backwerks. Beim vielfältigen Programm der Konditorei und des Cafés „Herzstück“ in Magdeburg hat die stellvertretende Geschäftsführerin des Zwei-Filialenbetriebs häufiger mit derartigen Süßwarenskulpturen zu tun, die viele der angebotenen Torten, Kuchen und anderen Leckereien zieren.

Seit etwa fünf Jahren arbeitet die in Bernburg an der Saale geborene 26-Jährige schon in dem „Kuchenatelier“. Direkt nach der Ausbildung ist die damals in der Gesellenprüfung als beste Nachwuchs-Konditorin des Landes Sachsen-Anhalt ausgezeichnete junge Frau ins „Herzstück“ gekommen. Und „erst einmal will ich in dem Betrieb bleiben, in dem ich mich glücklich fühle“, sagt sie.

Schulung auch überregional sehr gefragt

Obwohl sie ihre Laufbahn als Konditorin weitgebend im Nachbarland bestritt und dort auch fest verwurzelt ist, hat Jasmin Balliet große Teile ihrer Meisterschulung in Brandenburg am Bildungszentrum des Nuthetaler Instituts für Getreideverarbeitung (IGV/Potsdam-Mittelmark) gemacht. Die berufsspezifische Konditormeister-Ausbildung wird in Sachsen-Anhalt nicht angeboten. Zudem ist die gemeinsam mit der Potsdamer Handwerkskammer organisierte neunwöchige Vollzeit-Blockschulung am IGV auch überregional sehr gefragt, weiß die dortige Leiterin Annette Lehrack. „Die Verbindung der Lehre mit der im Institut angesiedelten Forschung und Entwicklung und damit die Einbringung neuester Erkenntnisse aus der Wissenschaft direkt in die Ausbildung ist für Deutschland einzigartig“, so Lehrack. Die Qualifizierungen zu Rohstoffen und Verarbeitungsmethoden im Konditorenhandwerk sowie den aktuellen Marktanforderungen, gekoppelt mit der vielfältigen Technik in Nuthetal am Bildungszentrum, genießen großes Ansehen.

Meisterkurse mit Tradition Meisterkurse für Konditoren und Bäcker bietet die IGV Institut für Getreideverarbeitung GmbH in Nuthetal in Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer Potsdam an. 617 Bäckermeister und 386 Konditormeister haben seit 1991 ihr Handwerk in Nuthetal perfektioniert. Hinzu kommen noch 10 730 überbetriebliche Lehrlingsunterweisungen in den Gewerken Bäcker und Konditoren sowie für den Fachverkauf für Nahrungsmittelhandwerk mit Schwerpunkt Bäckerei.

Ein Faible für die Kreation von Backwerk hat Jasmin Balliet bereits in ihrer Kindheit in Kroppenstedt nahe Halberstadt entwickelt. Schon als Sechsjährige hat sie dort liebend gern Kuchen mit ihrer Tante gebacken und war immer besonders fasziniert von den kleinen Spritztüten gefüllt mit teils farbenprächtigen Garnierungen. „Ich mochte alles, was bunt war“, erinnert sie sich heute. Nach dem Abitur am Gymnasium dachte sie zwar zunächst an eine Hochschulausbildung, entschied sich dann aber doch für eine Konditorlehre in einem Café in Wernigerode: „Ein Studium war mir irgendwie zu theoretisch.“

Techniken an Gäste weitergeben

Natürlich konnte sie im Gesellenstück, einer mehrstöckigen Hochzeitstorte, wieder ihrer Leidenschaft für das Modellieren von Verzierungen frönen: ein Rosen darstellendes Marzipan-Schaustück. Im Atelier Herzstück kann sie ihre Techniken darin und in der Zubereitung von Torten insgesamt auch an Kunden und Gäste weitergeben. Zu den opulenten Offerten gehört auch ein reichhaltiges Kursangebot. Ihre Fähigkeiten auch beruflich an den Nachwuchs weitergeben zu können, stand auch beim Entschluss, die Meisterqualifizierung zu machen, mit im Mittelpunkt. „Ich wollte nicht nur selbst noch besser werden, sondern auch Nachwuchs ausbilden können“, sagt sie mit Blick auf ihre zusätzlichen Aufgaben. Ihre Leistungen in der Gesellenprüfung brachten auch noch die finanziellen Erleichterungen eines Meister-Stipendiums im Rahmen der Begabtenförderung der Handwerkskammer Magdeburg mit sich. Trotz Corona lief die teils in der Region Potsdam umgesetzte Qualifizierung „relativ normal“ ab. Natürlich ging es auch in ihrem Meisterstück wieder um ein Märchenland aus Zucker. Bewohner ihrer teils mit selbst gefertigten Schablonen aus Moosgummiplatten kreierten Harry-Potter-Zauberwelt war auch der flammenfarbene, magische Phönix, von dem ebenso in anderen Mythen und Legenden erzählt wird.

Von Gerald Dietz