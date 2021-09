Perleberg

Die Unterlagen auf dem Schreibtisch von André Zauft sind penibel geordnet. Gerade sind Unterlagen für die Lehrlingsausbildung reingekommen. „Das sind die Prüfungsunterlagen für die Jungs“, erklärt André Zauft. Der Landmaschinenmechaniker-Meister hat die grüne Arbeitshose und das Arbeits-T-Shirt eingetauscht, wie er lachend erzählt. Der 32-Jährige ist Serviceleiter und Produktmanager bei der BTD Landtechnik Quitzow GmbH in Perleberg (Prignitz). „Ich bin eine Etage nach oben gerutscht.“ Das meint er wortwörtlich: Sein Büro liegt eine Etage über der Werkstatt.

Bei der BTD Landtechnik wird Erntetechnik verkauft und auch repariert. Hinter dem Schreibtisch von André Zauft, der aus Rosenhagen – einem Ortsteil von Perleberg – stammt, stehen einige kleine Modell-Trecker in Reih und Glied. Trecker der Marke Fendt. „Das erinnert mich an meine Lehrzeit. Damit bin ich großgeworden.“ Und Traktoren von Claas. „Wir sind Exklusivhändler für Claas.“

Leidenschaft fürs Fahren und Schrauben

Es lag an den Treckern, dass André Zauft Landmaschinenmechaniker wurde. Treckerfahren – das wollte er schon immer. Also war sein erster Gedanke als Junge, Landwirt zu werden. Doch beim Schrauben an seinem ersten Moped lernte er: „Wenn du’s fahren willst, musst du’s auch reparieren können.“ Er lernte, schwere Landtechnik zu reparieren. Seine Ausbildung hat er in dem Unternehmen gemacht, in dem er jetzt als Meister wieder angestellt ist. Nur zwischendurch hat es eine kleine Unterbrechung gegeben.

Sein Ausbildungsbetrieb holt ihn zurück

2017 wechselte André Zauft den Betrieb, um etwas anderes zu sehen und neue Erfahrungen zu sammeln, wie er erklärt. Dort machte er seinen Meister und wurde Werkstattleiter. Als dieser Standort allerdings geschlossen wurde, war der Jungmeister auf der Suche nach einem neuen Job – ohne jemals richtig gesucht zu haben. Kurz nachdem die Standortschließung bekannt wurde, klingelte sein Telefon. Sein ehemaliger Ausbildungsbetrieb meldete sich. Die Branche ist gut vernetzt und Fachkräfte sind gefragt. Seit Ende vergangenen Jahres ist der Jungmeister wieder bei der BTD Landtechnik und hat auch gleich einen Umzug mitgemacht: von Quitzow nach Perleberg in einen Neubau, der im Februar in Betrieb genommen wurde.

Anspruchsvolle Meisterausbildung

Die Entscheidung, seinen Meisterbrief zu machen, hat er nie bereut. „Aber ich möchte die Ausbildung nicht noch mal machen müssen“, meint er mit einem Augenzwinkern. Er habe sich ganz schön am Schlafittchen reißen müssen, um alle vier Teile der Ausbildung zu meistern. André Zauft absolvierte die Kurse in Vollzeit. Wenn er zum Unterricht in Götz auf dem Bildungs- und Innovationscampus Handwerk war, blieb er auch gleich im Lehrgangshotel. „Zu Hause wäre ich nicht zum Lernen gekommen“, schätzt der Jungmeister. Da wären viel zu oft Mähdrescher vorbeigefahren, die seine Aufmerksamkeit geweckt hätten.

Hobby: Motocross

Der leidenschaftliche Mechaniker hat in seiner Zeit als Werkstattleiter gemerkt, dass ihn das Organisatorische reizt. Sein Posten hier oben, in der ersten Etage, gefalle ihm gut. Regelmäßig fährt er auch zum Unternehmensstandort Trinwillershagen in der Nähe von Ribnitz-Damgarten (Mecklenburg-Vorpommern), um seine Kollegen dort zu unterstützen. Außerdem hat er zum Ausgleich immer noch sein Enduro-Motorrad. Das sind 60 PS, die er regelmäßig beim Motocross durchs Gelände steuert. Eine anspruchsvolle Endurostrecke liegt quasi vor der Haustür: in Bresegard bei Ludwigslust.

Wenn es den Landmaschinenmechaniker-Meister zu einem Vielfachen an Pferdestärken zieht, muss er nur vor die Bürotür gehen. „Mal runterschauen, ein bisschen fachsimpeln und einen klugen Spruch fallenlassen“, das mache er gern, meint der 32-Jährige lachend. Dabei kann es sein, dass seine Kollegen witzeln: „Mensch, du bist ja schon wieder hier.“ Sie wissen um die Leidenschaft des Serviceleiters und Produktmanagers. Auf Probefahrten mit den reparierten Treckern freuen sich alle in der Werkstatt. Aber hin und wieder schnappt sich auch der Serviceleiter Zauft mal eine Probefahrt. Mit etwas Glück fällt auch eine Überführungsfahrt einer Maschine ab.

Von Ute Sommer