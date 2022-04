Brieselang

Weiße Wände, wo bisher Stockflecken waren – das ist eine einfache Aufgabe für Maler- und Lackierermeister Heiko Baranek aus Brieselang (Havelland). Der zum Wäschetrocknen genutzt Kellerraum einer Wohnanlage in Falkensee (Havelland) wies leichten Schimmelbefall auf, weil Mieter aus falsch verstandener Sparsamkeit immer wieder die Belüftungsanlage ausgestellt hatten. „Erst desinfizieren, dann eine Sperrschicht aufbringen, schließlich weiß streichen“, skizziert Baranek das Programm.

Der 42-Jährige hat im Moment zwei Baustellen parallel: neben der in Falkensee auch noch eine im Berliner Ortsteil Wedding. Wann er wo arbeitet, kann er sich frei einteilen, denn seit inzwischen drei Jahren ist er Solo-Selbstständiger.

Eine wichtige Hilfe bei der Unternehmensgründung war für ihn die Meistergründungsprämie. „Das war eine ganz große Hilfe für mich“, sagt Heiko Baranek. Mit der damaligen Basisförderung von 9500 Euro konnte er die notwendigen Anschaffungen an Werkzeug und Ausstattung finanzieren. Ohne dieses Geld wäre es für ihn schwierig gewesen, denn Rücklagen hatte er nicht. Sehr hilfreich war für ihn die Beratung durch den Betriebsberater der Handwerkskammer Potsdam.

Von der Kammer kam auch noch einmal eine Erinnerung, dass eine zusätzliche Summe abrufbar wäre, wenn er in der Zwischenzeit einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz geschaffen hätte. „Das hätte ich ja gerne“, sagt er. Genug Aufträge hätte er inzwischen, um eine oder zwei weitere Personen zu beschäftigen. Aber geeignete Mitarbeiter sind sehr schwer zu finden. Er will das Thema in nächster Zeit mit größeren Nachdruck angehen.

Für den Ein-Mann-Unternehmer war schon immer klar, dass er Handwerker werden würde. „Mein Vater ist gelernter Maurer, da war ich schon ganz jung mit auf dem Bau“, erzählt er. Aufgewachsen in Berlin-Spandau, hat er in der Hauptstadt auch seine Ausbildung gemacht und als Angestellter gearbeitet. Die Meisterschule hat er dann bei der Handwerkskammer Potsdam besucht.

Die Unternehmensführung bringt für ihn natürlich auch Belastungen, ermöglicht es ihm aber auch, seine Zeit frei einzuteilen. „Es ist mir wichtig, Zeiten mit der Familie zu verbringen“, sagt er. Die Arbeit sei schließlich nicht alles. Seinen Sohn bringt er regelmäßig zur Schule, auch im eigenen Haus, das er gemeinsam mit seiner Frau 2020 gekauft hat, ist immer etwas zu tun. Bis auf die Elektrik macht er fast alle Arbeiten selbst. So wie er für seine Kunden nicht nur Malerarbeiten übernimmt, sondern auf Nachfrage auch zusätzliche kleine Aufgaben wie das Aufbauen von Schränken und Regalen.

Von Ulrich Nettelstroth