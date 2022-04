Marc Schabrod ist Bäckermeister mit 21

Werder (Havel)

So ein bisschen hat es ihn gewurmt, dass Corona den glatten Durchmarsch verhindert hat. „Eigentlich hätte ich ja schon mit 20 meinen Meisterabschluss gehabt“, sagt Marc Schabrod. Nun ist der Bäckermeister doch „schon“ 21. Backen ist für den Jungmeister aus Brandenburg an der Havel schlichtweg „etwas Schönes“. Mit Lebensmitteln zu arbeiten, ist seine Leidenschaft. Um diese Leidenschaft zu wecken, bedurfte es allerdings der Hilfe seines Großvaters.

Zwei Praktika beim Brotsommelier

Marc Schabrod hatte bis kurz vor dem Schulabschluss keinen Plan für seine berufliche Zukunft. Abitur wollte er nicht machen. „Zu langweilig“, sagt er. Zu viel Schule. Die rettende Idee hatte sein Opa, der regelmäßig in einer Backstube in Rehbrücke bei Potsdam seine frischen und vor allem leckeren Brötchen holte. Sein Enkel machte dann genau in dieser Backstube bei Bäckermeister Holger Schüren – dem ersten Brotsommelier Brandenburgs – zwei Praktika und war begeistert vom Bäckerhandwerk. Ihm wurde damals sehr schnell Vertrauen geschenkt, erinnert er sich. Er war in der Vorweihnachtszeit dort und durfte sich um die Dominosteine kümmern.

Mit Midijob und Meister-BAföG den Meisterkurs finanziert

Seine Ausbildungszeit in Backstuben in Werder (Havel) und in Potsdam konnte Marc Schabrod von drei auf zweieinhalb Jahre verkürzen. „Die Leistung hat gepasst“, erzählt er. Anfang 2020 stand für den frischgebackenen Gesellen fest, dass er direkt im Anschluss an die Lehre seinen Meister machen wollte. Doch mit Beginn der Corona-Pandemie war es schwer, eine Backstube zu finden, die den Neuling dann gleich mal für die Meisterkurse freistellt. Für sein großes Ziel ging Marc Schabrod auch gern einen Umweg: Bei einer Tankstelle in Werder (Havel) nahm er einen Midijob an, um sich mit Unterstützung durchs Meister-BAföG seine Qualifikation finanzieren zu können. Er hat Vollzeitlehrgänge belegt, zum Großteil im Bildungszentrum der IGV GmbH in Nuthetal, das seit vielen Jahren in Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer Potsdam Meisterkurse für Bäcker und Konditoren anbietet.

Marc Schabrod hat die Zeit in der Ausbildungsbäckerei des IGV optimal genutzt. Er hat sich an den verschiedensten Brotsorten versucht. Seine Nachbarn durften die kulinarischen Fortschritte verfolgen. Denn sie wurden regelmäßig von ihm mit Brot versorgt. Seine Favoriten: Vollkornbrot und Roggenbrot.

Nach dem Meistertitel vielleicht ein Studium

Dass er seinen Meisterbrief in der Tasche hat, kann der 21-Jährige noch gar nicht so richtig glauben. Seine Familie jedenfalls ist „megamega stolz auf mich“, wie er sagt. Und wie geht es jetzt weiter? Bis in den Sommer hinein will der Jungmeister die Entscheidung reifen lassen. Vor der Selbstständigkeit schreckt er im Moment noch zurück. In der jetzigen wirtschaftlichen Situation sei es schwer, als Bäcker bei null zu beginnen, meint Marc Schabrod. Und lächelnd fügt er hinzu, dass er wohl kein einfacher Chef wäre: „Ich will es bei meinen Backwaren genau so haben, wie ich es mir vorstelle.“ Daran müssten sich alle halten. Reizvoll ist für den Brandenburger auch ein Studium der Lebensmitteltechnologie mit dem Schwerpunkt Bäckereitechnik. „Darauf hätte ich Lust“, sagt er. Er weiß, dass mit dem Meistertitel alles möglich ist.

Die nächsten Monate wird Marc Schabrod weiterhin in der Tankstelle in Werder (Havel) arbeiten: „Hier wurde ich immer gut unterstützt.“ Dafür ist er dankbar. Aus dem Midijob ist inzwischen ein Vollzeitjob geworden. Und das Bäckerhandwerk ist derzeit das große Hobby des Jungmeisters. Ein Hobby, dem er sehr professionell nachgeht. Seine Küche ist tipptopp eingerichtet. Er backt sein eigenes Brot, produziert aus sogenanntem toten Teig kleine Schaustücke wie einen Zopf. Und für die Großeltern ist auch regelmäßig ein Rührkuchen drin.

Von Ute Sommer