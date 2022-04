Görzke

Ein paar Handgriffe fehlen noch. Der Feinschliff sozusagen. Maurermeister Mathias Lorenz zieht mit gleichmäßigen Bewegungen das Reibebrett über die frisch geputzte Wand. „Damit bring ich Struktur in den Putz“, erklärt der Meister. So würde die Wand sogar ganz ohne Tapete wirken. Etwas Farbe – und schick. Aber Maurerhandwerk heißt nicht nur „Wand hochziehen und Putz anbringen“, wie Mathias Lorenz betont. Dazu gehören zum Beispiel auch Arbeiten am Fundament und an den Decken von Häusern, an Böden und Treppen, an der Wärmedämmung. „Wir sind Bauhauptgewerbe, wir müssen von allem Ahnung haben“, sagt der Meister mit einem Lächeln. Und: „Ich mach alles gern.“

Nach der Kfz- noch die Maurerlehre

Für den 37-Jährigen aus Görzke (Potsdam-Mittelmark) ist der Beruf des Maurers „genau das Richtige“. Dabei hat er dieses Ziel erst auf Umwegen erreicht. Im Jahr 2000 begann er eine Lehre im Handwerk. Als Kfz-Mechaniker. Damals war es nicht einfach, an solch eine begehrte Lehrstelle zu kommen. Mathias Lorenz hatte Glück – bis zum Abschluss. Denn danach hat ihn der Betrieb nicht übernommen. Um nicht arbeitslos zu sein, begann der gelernte Kfz-Mechaniker auf dem Bau zu jobben. „Das hat mir so gut gefallen“, schwärmt er noch heute. Der Kontakt zu den Kollegen ist anders als in der Werkstatt. Jeden Tag warten neue Aufgaben auf der Baustelle. Diese Erfahrungen ließen den Handwerker Lorenz noch einmal von vorn starten: mit einer Maurerlehre. Nachdem er auch diesen Abschluss in der Tasche hatte, wollte er noch mehr. „Ich hätte die Qualifikation zum Techniker machen können“, erzählt er. „Doch hier in unserer Region zählt der Meister mehr.“

Maurerkarriere beim Bauunternehmen Frank Eichelmann

Mathias Lorenz arbeitet beim Bauunternehmen Frank Eichelmann in Görzke. Neben dem Chef gibt es zwei Angestellte und den frischgebackenen Meister, der sich erst einmal ein Jahr Findungsphase erbeten hat. Mit seiner Qualifikation könnte er später vielleicht sogar den Betrieb übernehmen. Dass hieße, sehr viel Verantwortung zu übernehmen. Vor allem für die Angestellten. Er könnte aber auch völlig neu starten. Und natürlich kann er auch ausbilden: „Das möchte ich später sehr gern.“ Denn schließlich wisse man, was man an den Leuten hat, die man selbst ausgebildet hat. Der 37-Jährige hat seine Maurerkarriere von der Lehre bis zum Meister komplett bei Frank Eichelmann gemacht.

Das eigene Heim um- und ausgebaut

In dieser Zeit hat er an vielen Aufträgen gearbeitet. Aufträge, bei denen es auf die traditionelle Maurerkunst ankommt. In Wenzlow zum Beispiel hat er eine alte Scheune mit einem fünf Meter großen Bogenelement saniert. „Arbeit ist genug da“, sagt der Meister. Junge Familien würden sich ihr Eigenheim bauen lassen. Ältere lassen sich ihr Zuhause altersgerecht umbauen. Handwerker sind einfach gefragt. Und lachend erzählt Mathias Lorenz, dass die Arbeit an seinem eigenen Haus häufig zu kurz komme: „Das zieht sich.“ Er wohnt mit seiner Familie in einem Haus, das er noch als Maurerlehrling um- und ausgebaut hat. 2011 war es bezugsfertig. Jetzt, gut zehn Jahre später, stehen die ersten Renovierungsarbeiten an.

Sein größtes Hobby: die Familie

Zur Entspannung fährt Mathias Lorenz ein Simson-Moped, das er natürlich selbst restauriert hat. Aber sein größtes Hobby, sagt er, ist die Familie. Und so steht auch ganz oben auf seiner Wunschliste, dass er mehr Zeit mit seiner Frau und den beiden Töchtern verbringen möchte. Sie sind in den vergangenen zwei Jahren, in denen er für die Meisterprüfungen gebüffelt hat, ein bisschen zu kurz gekommen. Der Familienrat hatte gemeinsam überlegt, ob das Abenteuer Meisterbrief gestartet werden soll. „Wir kennen einige, die den Meister gemacht haben, und wir wussten, was auf uns zukommt“, erzählt der 37-Jährige. Mit dem „Ja“ der Familie war auch klar, dass Mathias Lorenz von allen die volle Unterstützung bekam. Dafür ist er sehr dankbar.

In dem Haus, in dem er gerade den Putz bearbeitet, hat er noch etwa anderthalb Stunden zu tun. Dann steht der Feinschliff und Maurermeister Mathias Lorenz fährt zur nächsten Baustelle.

Von Ute Sommer