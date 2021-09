Falkensee

Filigrane Finesse wird schon sichtbar, wenn Franziska Mausolf mit einer kleinen Spritztüte die Buchstaben des Namens „Einstein“ auf jedes einzelne Stück der von ihr selbst zubereiteten Sachertorte platziert. Die eigentlich Wiener Spezialität läuft neben dem Apfelstrudel im Berliner „Café Einstein“ Unter den Linden am besten bei den Kreationen aus Mausolfs Konditorenreich in der Küche der Gastronomie. Die Schriftzüge haben etwas vom besonderen Faible der Falkenseerin in ihrem Beruf als Konditorin: Die 27-Jährige hat sich quasi seit mit vielen Basteleien verbrachten Kindheitstagen Motivtorten verschrieben. „Neben dem geschmacklichen Genuss sind Torten natürlich auch zuallererst etwas Optisches, das macht den Beruf besonders“, sagt sie.

Da hat Franziska Mausolf nach der abgeschlossenen Meisterausbildung im Bildungszentrum der Potsdamer Handwerkskammer in Götz natürlich bei der als Politiker-Treff bekannten Gastronomie einen passenden Wirkungskreis gefundnen. Ein Freund hatte ihr berichtet, das Cafe suche nach einer entsprechenden kulinarischen Fachfrau. Vor knapp zwei Monaten hat sie angefangen und bisher ist sie sehr zufrieden: „Hier kann ich mich kreativ entfalten.“

Dessert „mit Kaviar“

Das begann schon gleich in den ersten Tagen, als es im Einstein ein Gesellschaftstreffen mit Menü gab und Mausolf ein Dessert gestaltete – „mit Kaviar“. So sollte die aus Traubensaft und Sago geschaffene Haube über einem selbst pürierten Waldfruchtmousse mit Sahne und Quark zumindest aussehen.

Gleich nach dem Abitur hatte sie in Rathenow in einer klassischen Konditorei mit der Fachausbildung begonnen. Schon hier war ihre Motiv-Kreativität gefordert. Unter anderem für zu Veranstaltungen gebackene XXL-Torten, die teils dreidimensionale Figuren wie etwa Schildkröten oder auch Schultüten erforderten. Dass Torten kreieren für sie nach vielen entsprechend bereicherten Familienfeiern und Freundestreffen „viel mehr als ein Hobby war“, wusste sie natürlich schon damals.

Um Tortenböden zu backen, bedarf es einiger Finesse. Franziska Mausolf kennt viele Feinheiten. Quelle: Varvara Smirnova

Ihre Passion konnte sie auch schon beruflich im Ausland unter Beweis stellen. In einem Auslandspraktikum während der Ausbildung, das Mausolf in einer Konditorei namens LePanto im spanischen Malaga absolvierte, erfuhr sie auch, wie „lieb und freundlich“ die Kommunikation zwischen europäischen Berufskollegen sein kann. Dazu bedurfte es noch nicht einmal einer gemeinsamen Sprache. Obwohl auch Englisch nicht zum Repertoire der spanischen Mit-Bäcker gehörte, sei „die Verständigung mehr als okay gewesen und es gab Erkenntnisse zu machen, die sonst wahrscheinlich nicht möglich gewesen wären“. Die feierliche Übergabe des sogenannten Europasses, also der Anerkennungsurkunde für erworbene berufliche Erfahrungen im Ausland, fand dann persönlich durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier statt.

Die als Jahrgangsbeste bestandene Gesellenprüfung machte ihr dann noch einmal klar, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Auch hier spielten natürlich wieder Motiv-Kreationen eine Rolle – im Rahmen eines gemeinsam mit den anderen Auszubildenden geschaffenen Tortenbüfetts. Ihr Thema dabei war Urlaubsfreude, die sich in einer sechseckigen Torte mit Motiven zu Hollywood, Las Vegas und Manhattan wiederfand.

Begabtenförderung zur Finanzierung

Das ausgezeichnete Prüfungsergebnis bescherte ihr auch gleich eine mögliche Begabtenförderung zur Finanzierung der Kurse einer späteren Meisterschule. „Ich wollte mehr Möglichkeiten, mich vielleicht auch einmal selbstständig zu machen und meine Erfahrungen mit Ausbildung weiterzugeben“, erinnert sie sich an ihre Motive für das Streben nach dem Meisterbrief. Nach einer Zeit lang Arbeit als Konditorin im Cafe eines Berliner Schokoladen-Kaufhauses startete sie im Juli vergangenen Jahres mit der Meisterschule in Götz und dem Praxisteil im Rehbrücker Institut für Getreideverarbeitung im Vollzeit-Modus. Corona bedingt zum Teil im Online-Unterricht geschult, legte Franziska Mausolf im Januar diesen Jahres die Meisterprüfung ab.

Auch das hier geforderte Meisterstück kam ihrem Kreationsbedürfnis mit Motiven wieder sehr entgegen: ein Büffet-Tisch aus einem Schokoladenschaustück und Baumkuchen mit dem Obertitel „Charlie und die Schokoladenfabrik“ nach dem gleichnamigen Kinderbuch. Der Baumkuchen eignete sich glänzend für einen fantastischen Brunnen mit sich anschließendem Schokoladenfluss und Sahnekronen.

Von Gerald Dietz