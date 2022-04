Brandenburg an der Havel

Hier fühlt sich Metallbauermeister Robert Pieschel richtig wohl: in der riesigen Werkstatthalle der K&F GmbH Kommunaltechnik und Spezialfahrzeugbau in Brandenburg an der Havel. Hier werden Fahrzeugrahmen geschweißt. Hier werden Spezialaufbauten wie ein Hakengerät, das Container auf einen Lkw hievt, von Grund auf überholt. Hier rollen komplette Spezialfahrzeuge rein, um repariert und gewartet zu werden. Werkstattmeister Robert Pieschel, der Kunden betreut und auch Aufgaben im Einkauf übernimmt, nutzt jede Gelegenheit, um in der Werkstatt mit anzupacken. Seit 2015 arbeitet er bei K&F. Mit seinem Wunsch, irgendwann den Meister machen zu wollen, hat er nicht lang hinter dem Berg gehalten. Er hat ein großes Vorbild: seinen Großvater, der ebenfalls Metallbauer war.

Schon mit dem Großvater gewerkelt

„Als ich elf, zwölf Jahre alt war, bin ich mit ihm schon in die Garage gegangen, um beim Werkeln zu helfen“, erinnert sich Robert Pieschel. Für ihn stand schnell fest, dass er ins Handwerk gehen wird. Seine Lehre hat er übrigens in dem Betrieb gemacht, in dem sein Opa viele Jahrzehnte gearbeitet hat: im Brandenburger Unternehmen Metallbau Windeck. Der Brandenburger Robert Pieschel wechselte nach der Lehre für einige Zeit in ein Unternehmen für Stahl- und Anlagenbau. „Ich will den kompletten Stahlbau“, konstatiert er. Vom Fensterbau bis zum großen Anlagenbau. Damals schon war er sich sicher, dass er den Meister machen will. Den großen Abschluss, der alles vereint. „Als ich das damals sagte, haben mir viele nicht geglaubt, dass ich das durchziehe“, sagt er. Heute ist er einfach nur verdammt stolz auf seinen Meisterbrief.

Zuverlässige Größe bei der K&F GmbH

Sein heutiger Arbeitgeber, die K&F GmbH, hat ihn dabei sehr unterstützt. Das Unternehmen hat zum Beispiel die Kosten für die Meisterausbildung übernommen. „Man merkt ihm die Freude an, wenn er im Team arbeitet und mit Metall umgeht. Er identifiziert sich mit seinen Aufgaben“, lobt Bettina Klopsch, Geschäftsführerin der K&F GmbH. Im Februar hat Robert Pieschel seine letzte Prüfung abgelegt. Aber schon seit einiger Zeit wird er als Werkstattmeister im Betrieb eingearbeitet. Der 30-Jährige weiß das Vertrauen zu schätzen.

Weiter lernen ja, aber kein Studium

„Ich hab mich gut reingefuchst und viel von den erfahrenen Kollegen gelernt“, erklärt er. Der Jungmeister hat auch schon Pläne für die Zukunft: „Immer weiterbilden, na klar!“ Den Schweißfachmann würde er gern machen. Nur kein Studium. „Das können andere Leute machen“, sagt er mit einem Augenzwinkern. Er braucht die Verbindung zum Handwerklichen. Aber vor der nächsten Qualifikation kommt erst einmal eine kleine Pause für Familie, Haus, Hof und Hund. Und zu Ostern eine größere Feier mit der Familie. Schließlich ist der Meisterbrief etwas Besonderes.

Sein Meisterstück: ein Feuergrill

Um ein Haar wäre der talentierte Metallbauer ein Tischler geworden. Beim Schülerpraktikum in der 9. Klasse hatte er sich in einer Tischlerei versucht. „Aber das hat mir partout nicht gefallen.“ Er trat in die Fußstapfen seines Opas. Übrigens das Meisterstück des 30-jährigen Metallbauers war ein Holzkohlegrill. Keine einfache Sache, wie er erzählt. Denn zur bloßen Metallbearbeitung kamen hier auch Fragen der Statik und der Wärmeausdehnung dazu. Und gut ziehen soll der Grill ja auch. Robert Pieschel hat die Prüfung bestanden und der Grill inzwischen auch seine Feuerprobe. Aber heute würde der Meister „einiges anders machen“.

Von Ute Sommer