So richtig kalt wurde der Platz von Moritz Schulz auf der Schulbank gar nicht. Erst absolvierte er seine Ausbildung zum Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (2017 bis 2020). Kaum hatte er seinen Gesellenbrief in der Tasche, begann er im selben Jahr seinen Meisterlehrgang. „Mit 20“, sagt er und erklärt, dass dieser Entscheidung ein Abwägungsprozess vorausgegangen war. Ihm war damals klar, dass ihm für diese berufliche Qualifizierung ein paar Jahre Berufserfahrung sicher gutgetan hätten. Aber er entschied sich bewusst für den anderen Weg.

Mit 13 die erste Fußbodenheizung verlegt

Seit Kindertagen schraubt, sägt und schweißt Moritz Schulz im väterlichen Betrieb – der „Jens Schulz Energie- und Wärmetechnik“ in Wesendorf (Oberhavel) – mit. Er lebte sein handwerkliches Interesse aus, guckte sich viel ab, verinnerlichte die Tricks und Kniffe dieses Berufs, probierte viel aus und verlegte als 13-Jähriger mit Kollegen seine erste Fußbodenheizung. Als er seine Ausbildung bei seinem Vater begann, beherrschte er das Einmaleins Anlagenmechanikers längst. Er brachte viele Einsen mit nach Hause, avancierte unter anderem zum „Azubi des Monats“ der Handwerkskammer Potsdam (Juni 2020) und schloss seine Ausbildung ein halbes Jahr vorher ab – wegen sehr guter Leistungen.

Moritz Schulz an seinem Transporter. Quelle: Stefan Blumberg

Sanitärinstallation als Meisterstück

„Da ich hier im Betrieb bleibe und es feststand, dass ich meinen Meister machen möchte, stellte sich die Frage nach dem Wann“, so Moritz Schulz. Aus pragmatischen Gründen hängte er den Lehrgang sofort hinten ran. Ein Jahr konzentrierte Weiterbildung. Jeden Tag nach Götz in den Ausbildungs- und Innovationscampus fahren. 110 Kilometer hin, 110 Kilometer zurück.

Vier Ausbildungsbausteine und Prüfungen mussten die Meisterkandidaten in Angriff nehmen: Fachpraxis (Anlagentechnik), Fachtheorie (Kalkulation, Auftragsbearbeitung, Fachmathematik), Betriebswirtschaft/Recht (betriebswirtschaftliche, kaufmännische und rechtliche Probleme beleuchten) und Ausbildereignung (Präsentation vor der Prüfungskommission). Und dann war da noch das Meisterstück. Moritz Schulz musste eine komplette Sanitärinstallation (Bad) umsetzen und eine Gastherme anschließen.

25 Absolventen aus Brandenburg und Berlin hätten vom Juli 2020 bis zum Frühjahr 2021 den Kurs belegt. Moritz Schulz war der Jüngste von allen. Und offenbar auch zielstrebiger als andere; nicht jeder schaffte die Prüfung. Bitter für sie, denn die Kosten erreichen etwa den fünfstelligen Bereich.

Bester seines Jahrgangs

Moritz Schulz wusste, dass er seine Prüfung bestanden hat. Eine beruhigende Nachricht, auch wenn über das Wie nichts durchsickerte. Dass er als Jüngster seines Jahrgangs auch noch Bester in seinem Gewerk wurde, behielt die Handwerkskammer bis zuletzt für sich.

Der Sanitärbereich ist sein Metier. Quelle: Stefan Blumberg

Moritz Schulz ist sich sicher, dass sein (Meister-) Weg die richtige Entscheidung war. „Das hing aber mit den Umständen zusammen. Ich würde nicht jedem empfehlen, im Alter von 20 Jahren es genauso zu machen.“ Er begründet dies so: „Wenn ich nach der Ausbildung erstmal mit dem Arbeiten angefangen hätte, wäre ich aus dem Lernen raus und mit Sicherheit fest in den Betriebsalltag integriert gewesen. Da herauszukommen, hätte alles komplizierter und schwieriger gemacht.“ Es gab noch einen zweiten Aspekt: Sein Vater ist der einzige Meister im Betrieb. Um ihn zu entlasten und eine doppelte Absicherung für den Betrieb zu haben, stellte sich Moritz der besonderen Herausforderung. In den nächsten Jahren soll und möchte er langsam an die Leitung des Betriebes herangeführt werden. Die theoretischen Grundlagen dafür besitzt er jetzt.

Junior übernimmt Führungsaufgaben

Mittlerweile hat ihn der Alltag in der Firma seines Vaters wieder. Peu à peu übernimmt er Führungsaufgaben und gilt als erster Ansprechpartner, wenn der Chef nicht da ist. „Bauleitende Funktionen gehören auch dazu“, sagt sein Vater. Planung, Organisation, Kalkulation, Angebote, Rechnungsstellung – mit diesen Themen sieht sich „Junior“ nun mehr und mehr konfrontiert. Ein eigenes Büro hat er im neuen Firmensitz in Zehdenick (Wesendorfer Weg 53) auch. Dass er mitunter mal eine Spitze von seinen Kollegen bekommt – das bleibt nicht aus. „Wir sind ein sehr cooles Team“, so der 21-Jährige.

Von Stefan Blumberg