Potsdam

Den eigenen Schornstein im Potsdamer Ortsteil Marquardt hat Paul Burkard Anfang März gerade erst gekehrt. Auch wenn es immer weniger Kachelöfen gibt – das Kehren gehört noch immer zu den täglichen Aufgaben des Schornsteinfegers. „Es gibt ja noch andere Arten von Festbrennstofffeuerstätten wie beispielsweise Kaminöfen, die das ganze Jahr über zu kehren sind“, erläutert der 27-Jährige, der sich jetzt Meister nennen darf.

Mit dem Vater in einem Kehrbezirk

Erst als Geselle, jetzt als angestellter Meister arbeitet er zusammen mit seinem Vater, dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger Dirk Burkard, im Kehrbezirk Ketzin/Havel und Umgebung. Zum Kehrbezirk der Burkards gehören neben ihrem Wohnort Marquardt weitere Potsdamer Ortsteile wie Uetz und Paaren sowie Orte aus dem Havelland und Potsdam-Mittelmark. Die Zunftkleidung mit Koller, so die Bezeichnung der stattlichen Jacke, und Zylinder wird nur noch zu den Kehrtouren etwa dreimal pro Jahr angezogen. Sonst kleiden sich die Burkards zunftgemäß in Schwarz, mit Poloshirt. „Man will schließlich ordentlich aussehen.“

„Richtig Spaß“ gehabt beim Meisterkurs

Seine berufsbegleitende Meisterausbildung an der Handwerkskammer Potsdam hat Paul Burkard im August 2018 mit dem betriebswirtschaftlichen Teil und dem Modul, das zur Ausbildung von Lehrlingen befähigt, begonnen, und im August vorigen Jahres erfolgreich abgeschlossen. „Betriebswirtschaft ist mir schwergefallen, trotzdem habe ich es letztendlich verinnerlicht. Außerdem war ich da der einzige ‚Schorni‘. Die anderen Module aber haben richtig Spaß gemacht, weil es da um den Beruf ging“, erklärt Paul Burkard. Aber nicht nur deswegen: „Wir Schornsteinfeger haben uns prima verstanden, ich habe neue Freundschaften geschlossen“, sagt der 27-Jährige mit einem warmen Lächeln.

Warum er den Meister gemacht hat? „Ich wollte nicht nur die alltäglichen Fragen der Kunden beantworten können, sondern auch tiefer in die Materie einsteigen und die anspruchsvolleren Aufgaben meistern können”, erläutert er.

Ausbildung und Arbeit einem Studium vorgezogen

Auch wenn ihm der Beruf in die Wiege gelegt scheint: „In meiner Jugend hatte ich keinen festen Plan“, gibt Paul Burkard zu. Fluggerätmechaniker bei der Bundeswehr hätte ihn gereizt, aber „ich bin ein Nesthocker und wollte bei meinen Freunden und bei meiner Familie bleiben“. Dann habe ihn das Thema erneuerbare Energien interessiert. Aber er hatte weder Lust auf das Abitur noch auf ein Studium, wollte lieber Geld verdienen. So verließ er nach der 12. Klasse die Potsdamer Voltaireschule – und hat bei seinem Vater den Beruf des Schornsteinfegers gelernt. Mit der bestandenen Ausbildung wurde ihm das Fachabitur anerkannt, mit dem er nun in Richtung erneuerbare Energien hätte studieren können. „Aber da hat mir der Beruf schon richtig Spaß gemacht, und mit meinem Vater verstehe ich mich prima, sodass ich dabeigeblieben bin“, sagt Paul Burkard zufrieden.

Ob er einmal den Kehrbezirk seines Vaters übernehmen werde? Das sei nicht sicher. Denn man muss sich auf einen Kehrbezirk bewerben, und der wird alle sieben Jahre neu vergeben. „Die Vergabe erfolgt nach einem Punktesystem. Punkte sammelt man zum Beispiel durch Abschlüsse und Weiterbildungen“, erläutert Paul Burkard. „Da braucht der Glücksbringer dann auch mal Glück“, ergänzt der junge Schornsteinfeger lachend.

Glücksbringer auch für die eigene Familie

Apropos Glück: Der Aberglaube, dass sein Berufsstand Fortuna gewogen stimmt, scheint noch immer weit verbreitet: „Die Frauen fragen ganz offen, ob sie mich anfassen dürfen. Die Männer fragen nicht, sondern klopfen mir einfach auf die Schulter“, so die Erfahrung von Paul Burkard. Auf die Schulter können sich der junge Schornsteinfegermeister und seine Freundin Calina Tietze auch selbst klopfen, denn vor fünf Monaten wurde den beiden ein außergewöhnliches Glück zuteil: die Geburt von Tochter Malia.

Von Maria Kröhnke