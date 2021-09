Zehdenick

Allein auf dem Dach, morgens, wenn von den Feldern noch Nebel hochsteigt – das sind so Momente, in denen Schornsteinfegermeister Tobias Wunsch mit seinem Beruf besonders glücklich ist. Auch wenn inzwischen andere Aufgaben wie die Überprüfung von Gasthermen mit elektronischen Messgeräten einen größeren Raum einnehmen, ist der 42-Jährige aus Zehdenick (Oberhavel) auch heute noch fast täglich mit der traditionellen Arbeit mit dem Kehrbesen beschäftigt.

Vater übernahm 1978 Kehrbezirk in Zehdenick

„Der Beruf wurde mir sozusagen in die Wiege gelegt“, sagt Tobias Wunsch. Der Vater war Schornsteinfeger, hatte schon in Lindow (Ostprignitz-Ruppin) gearbeitet, bevor er 1978 einen eigenen Kehrbezirk in Zehdenick übernehmen konnte. Beide Söhne traten in seine Fußstapfen. Der Ältere, Tino, begann 1988 seine Ausbildung, der Jüngere, Tobias, tat es ihm 1996 gleich. Die Lehre machte Tobias Wunsch im Betrieb des Vaters. „Viele sind in der Zeit auf Arbeitssuche in den Westen gegangen, ich aber wollte bleiben“, nennt er eine zusätzliche Motivation. Nach der Lehre wechselte er zwischenzeitlich für einige Jahre in einen Betrieb in Eberswalde (Barnim), kam dann zurück, als der Vater sich zur Ruhe setze und der Bruder den Kehrbezirk übernahm. Seither arbeitet das Brüderpaar zusammen, der Ältere als Kehrbezirksmeister, der Jüngere als Angestellter. Immer wieder gibt es auch einen Auszubildenden im Team.

Die Meisterausbildung hat Tobias Wunsch berufsbegleitend gemacht, die ersten beiden Teile bei der Innung in Brandenburg/Havel, Teil 3 und 4 dann in Berlin. Nach der Arbeit über Jahre freitags und sonnabends die Schulbank drücken, das ging nur mit der Rückendeckung durch die Familie, sagt er. Mit dem Meistertitel hat er nun die Möglichkeit, sich um einen eigenen Kehrbezirk zu bewerben. „Ich warte darauf, dass es eine Ausschreibung in der Nähe gibt“, erklärt er. In Zehdenick ist er mit seiner Frau und seinem zehnjährigen Sohn verwurzelt, ein Umzug in eine andere Region kommt deshalb nicht in Frage. Auch mit dem örtlichen Fußballverein SV Zehdenick 1920, für den er eine Weile als Aktiver und später als Trainer gewirkt hat, fühlt er sich verbunden.

Keine Eile mit der Selbstständigkeit

Eilig hat er es mit der Selbstständigkeit nicht, die Zusammenarbeit mit dem Bruder ist harmonisch. Ein Schornsteinfegermeister kann auch nicht einfach so einen Betrieb gründen. Die Zuständigkeit für einen Kehrbezirk ist eine hoheitliche Aufgabe. Bauabnahme und regelmäßige Feuerstättenschau durch den Schornsteinfeger sind gesetzlich vorgeschrieben. Er muss gewährleisten, dass von Öfen und Heizungen keine Gefahr ausgeht, kein Brand entstehen kann oder die Menschen durch Kohlenmonoxid vergiftet werden. Deshalb prüft die Innung genau, wer dafür geeignet ist. Die Kehrbezirke werden alle sieben Jahre neu ausgeschrieben und nach einem Punkte-System vergeben.

Viele Veränderungen im Beruf

Seit Tobias Wunsch in den Beruf eingestiegen ist, hat sich viel verändert. Ende der 1990er Jahre waren in dem ländlichen Kehrbezirk, zu dem Teile von Zehdenick, Teile von Liebenwalde und einige Dörfer gehören, noch viele alte Kohleheizungen in Betrieb. Die wurden nach und nach ausgemustert, meist durch Gasheizungen ersetzt. Inzwischen werden aber auch in Neubauten wieder viele Kaminöfen eingebaut, die mit Holz beheizt werden. Die meist jungen Eigentümer haben oft keine Erfahrung mehr mit festen Brennstoffen und sind sehr dankbar, wenn der Schornsteinfeger sie beraten kann. Wird ein Haus mit einer Wärmepumpe beheizt, wie es inzwischen im Neubau oft der Fall ist, dann hat der Schornsteinfeger dort nichts mehr zu tun. Einige Kollegen bieten deshalb nach einer entsprechenden Weiterbildung nebenbei ihre Dienste als Energieberater an, berichtet Tobias Wunsch. Er rechnet aber damit, noch viele Jahre in seinem eigentlichen Metier genug zu tun zu haben. „Die Arbeit geht uns so schnell nicht aus“, sagt er.

Von Ulrich Nettelstroth