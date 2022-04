Neuruppin

Sven Fielitz ist nicht nur Zimmerermeister und Inhaber der Zimmerei Fielitz im Neuruppiner Ortsteil Lichtenberg (Ostprignitz-Ruppin), seit Ende vergangenen Jahres hat er den Meisterbrief auch im Dachdeckerhandwerk. „Es war mir wichtig, für die Kunden alles aus einer Hand anbieten zu können“, erklärt der 37-Jährige. Zu seinem Kundenkreis gehören vor allem Eigentümer von denkmalgeschützten Objekten in Neuruppin und Umgebung, darunter zum Beispiel historische Fachwerkhäuser. Aber auch Neubauprojekte stehen an. Derzeit sind seine Leute zum Beispiel auf Gut Hesterberg beschäftigt, praktisch in Sichtweite des Firmensitzes. Der landwirtschaftliche Direktvermarkter lässt dort eine Reithalle errichten, in Fachwerkbauweise aus massivem heimischem Kiefernholz.

Sven Fielitz ist in Meseberg (Oberhavel) aufgewachsen. Zur Arbeit mit Holz fühlte er sich schon als Jugendlicher hingezogen, eigentlich schon damals zur Zimmerei, die er schon als 14-Jähriger bei Ferienjobs in seinem Heimatort kennengelernt hatte. Aber weil es in diesem Gewerk in der Umgebung keine Ausbildungsplätze gab, hatte er nach dem Abschluss der zehnten Klasse zunächst eine Tischlerlehre in Gransee (Oberhavel) begonnen. In dem Beruf gearbeitet hat er dann allerdings nicht, sondern ist nach der Unterbrechung durch den Wehrdienst für eine Ausbildung als Zimmerer zu jenem Betrieb aus Bayreuth (Bayern) gewechselt, mit dem er es schon bei den Ferienjobs zu tun hatte. Die Lehre schloss er als Jahrgangsbester mit einer 1,0 ab und erhielt ein Stipendium für die Meisterausbildung. Er blieb zunächst als angestellter Meister bei der Bayreuther Firma und war überall im Bundesgebiet unterwegs. Das änderte sich 2013 mit der Geburt der Tochter. Fielitz machte sich selbstständig, um die weiten Fahrten zu vermeiden.

Ganz einfach war der Start nicht. „Ich musste von Null anfangen und alles Geld in die Maschinen stecken“, berichtet er. Aber es ging gut, das Geschäft wuchs stetig, jedes Jahr kam ein Angestellter hinzu. Inzwischen sind es neun Leute, die bei der Zimmerei Fielitz arbeiten, außerdem zwei Auszubildende. Viel weiter wachsen soll die ausschließlich in Neuruppin und Umgebung tätige Firma nicht. „Ich will noch selbst auf der Baustelle stehen und nicht meine Tage im Büro verbringen“, sagt der Meister. Sein Auftragsbuch ist für dieses Jahr und Anfang 2023 bereits komplett gefüllt.

Im Praxisteil seiner Ausbildung zum Dachdeckermeister, den er in Neuruppin absolvieren konnte, hat er viele spannende Dinge kennenlernen, zum Beispiel das Decken von Schieferdächern. „Das ist toll, aber leider können wir das in unserer Region nicht anwenden“, bedauert er. Mit anderen anspruchsvollen Aufgaben wie Fledermausgauben hat es der Betrieb dagegen in der Praxis regelmäßig zu tun. Dabei kommt es auf exakte Planung und Ausführung beim Verlegen der Ziegel an. Diese Leistungen in meisterlicher Qualität anbieten zu können, rundet das in der Zimmerei erlangte Profil des Handwerksbetriebs ab.

Die Liebe zum Holz ist es, die für Sven Fielitz an erster Stelle steht. In seinem Büro empfängt er Gäste an einer Sitzgruppe mit Tisch und Hockern aus massivem Eichenholz. Für die Dachstühle verwendet er Kiefer aus Brandenburger und Mecklenburger Sägewerken. „Ich liebe diesen typischen Harzgeruch der Kiefer“, sagt er. Die gestiegenen Holzpreise und die schwierige Marktlage machen ihm allerdings zu schaffen. Bis zum Sommer sind die Bestellungen abgesichert, aber darüber hinaus kann er den Kunden keinen festen Preis garantieren, bedauert er und hofft auf eine Entspannung der Situation.

Von Ulrich Nettelstroth