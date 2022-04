Stahnsdorf

„Willst du dir das wirklich noch antun?“ In der Frage, die Matthias John, Obermeister der Tischlerinnung Potsdam, Thomas Frick im Sommer 2020 stellt, schwingt viel Respekt mit. Beide kennen sich aus den 1980er Jahren, als sie während ihrer Tischlerlehre in Potsdam gemeinsam die Berufsschule besucht hatten. Beim unerwarteten Wiedersehen knapp 40 Jahre später ist Matthias John Mitglied der Prüfungskommission der Handwerkskammer Potsdam, Thomas Frick ist Meisterschüler. Ja, er hat es sich angetan. Hat 2017 mit der Ausbildung zum Tischlermeister begonnen und sie nach einer gesundheitlich bedingten Zwangspause 2021 erfolgreich abgeschlossen. Er ist nun Tischlermeister und bedauert ein wenig, dass er diesen Weg nicht schon einige Jahre früher gewählt hat.

Tischlerlehre bei der Defa

„Ich war schon immer ein Holzwurm“, sagt Thomas Frick von sich. Darum kam für ihn keine andere als die Tischlerlehre infrage. Diese hat er bei der Defa in Potsdam-Babelsberg absolviert und dort anschließend im Dekorationsbau gearbeitet. „Dann kam die Armeezeit, dann die Wende, und dann war alles anders.“ Zurück zur Defa war nicht möglich, und so hat Thomas Frick viele Jahre im Sanierungsbau seinen Lebensunterhalt verdient. „Ob Parkett- und Fliesenlegen oder Fassadenvollwärmeschutz, da habe ich unglaublich viel auch aus anderen Gewerken gelernt“, sagt der frischgebackene Tischlermeister dankbar. „Mein Ausbilder bei der Defa hatte damals mal gesagt: ‘Junge, wenn du als Handwerker was werden willst, musst du klauen.’ Auf meinen ungläubigen Blick hin fügte er hinzu: ‘Natürlich mit den Augen klauen! Schau den erfahrenen Leuten auf die Finger, frage und lerne von ihnen.’ So halte ich es mein Leben lang.”

Liebe zu Holz und Handwerk

Aber der harte Job im Sanierungsbau forderte auch seinen Tribut: Rückenprobleme. Thomas Frick suchte nach Wegen, die körperliche Belastung zu reduzieren, dem Handwerk dennoch treu zu bleiben. So ergab es sich, mit Unterstützung der Rentenversicherung den Tischlermeister zu machen. Denn mit diesem Abschluss in der Tasche kann er auch als Ausbilder arbeiten. „Ich liebe das traditionelle Handwerk und die damit verbundenen Werte. Diese Leidenschaft würde ich gern weitergeben“, so Thomas Frick mit seinem freundlichen, aufgeschlossenen Naturell. „Wir sollten alles darum geben, dass uns das erhalten bleibt.“ Das befriedigende Gefühl, etwas mit den eigenen Händen zu schaffen. Die Verbundenheit mit dem Geschaffenen. Die Wertschätzung dafür.

Zusammenhalt in der Meisterklasse

Auch wenn die Meisterschule nicht zuletzt wegen der zeitlichen Belastung eine große Herausforderung war – missen möchte der 57-Jährige diese Erfahrung nicht. „Unsere Klasse war eine irre gute Truppe, wir haben zusammengehalten und hatten viel Spaß“, sagt er begeistert. Selbst die Handwerkskammer habe darüber gestaunt: Niemand konnte sich erinnern, dass jemals eine Klasse geschlossen, alle mit dem gleichen T-Shirt, zur Handarbeitsprobe angetreten ist. „Und die Jungs haben mir nie das Gefühl gegeben, dass ich der Oldie bin.“ Ganz im Gegenteil hat er von seinen Mitschülern viel Unterstützung erfahren. „In der Werkstatt von Konstantin Schröter in Linthe durfte ich üben. Und Malte Kempf, jetzt Werkstattleiter bei Schuke Orgelbau in Werder, hat es mir ermöglicht, dass ich dort in der Tischlerei mein Meisterstück bauen konnte.“ Dankbar ist Thomas Frick nicht nur seinen Meister-Kameraden und den Firmen, sondern ganz besonders auch seiner Familie, die ihm den Rücken freigehalten und ihn unterstützt hat: „Ohne sie hätte ich das vermutlich nicht durchgestanden.“

Sein Meisterstück: eine Hobelbank

Mit seinem Meisterstück hat sich Thomas Frick einen langgehegten Traum erfüllt: eine eigene Hobelbank. Aus Ahorn, seinem Lieblingsholz, das „etwas Edles“ habe. Momentan steht das 300 Kilogramm schwere Prunkstück noch im Wohnzimmer der Familie in Stahnsdorf. Demnächst aber soll es in den Keller umziehen, wo sich Thomas Frick eine kleine Werkstatt einrichten möchte. Was er zuerst bauen wolle? Das überlege er sich noch, etwas Praktisches jedenfalls.

Das Lernen geht weiter

Die Meisterprüfung war nicht die letzte Prüfung im langen Berufsleben von Thomas Frick. Erst vor kurzem hat er die Gabelstaplerprüfung abgelegt. Bei seiner derzeitigen Tätigkeit im Baumarkt wird auch dies benötigt. „Alles, was man einmal gelernt hat, kann man irgendwann gebrauchen“, so seine Devise. Welche Aufgaben auch immer auf den 57-Jährigen zukommen mögen: „Man muss flexibel bleiben und bereit, Neues zu lernen, dafür ist man nie zu alt.“

Von Maria Kröhnke