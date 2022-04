Ketzin

Manchmal ist bei Tim Haberland der Job als Stuntman, den er seit Jahren immer mal wieder gemacht hat, mit seiner Leidenschaft, Tischler zu sein, Hand in Hand gegangen. „Etwa wenn ein Holzstuhl für eine Szene bestimmte Eigenschaften wie eine Sollbruchstelle haben sollte, konnte ich das selbst richten“, erinnert sich der Potsdamer, der in Filmen wie „Inglourious Basterds“ oder „Matrix Resurrections“ mitgewirkt hat. Künftig wird der 35-Jährige, der jüngst seinen Meister in dem Handwerk gemacht hat, sich wieder mehr dem Holz als Werkstoff zuwenden. In den Resten eines alten Vierseithofs in Ketzin (Havelland) will er mit Partnern ein Wohnprojekt umsetzen und sich eine eigene Tischlerei einrichten.

Holzspielzeug für den jüngeren Bruder

Sowohl bei der Faszination für den Tischler-Beruf, als auch beim durchaus spannenden Gelderwerb als Double oder sonstiger Darsteller hat ihn sein Vater inspiriert. Der war Stuntman schon in früheren DDR-Produktionen wie etwa dem Verkehrskompaß, bastelte aber genauso gerne mit verschiedenen Werkstoffen in seiner Kellerwerkstatt in Potsdam. Dort war Tim Haberland als Kind und Jugendlicher oft mit dabei und baute Holzspielzeug für den jüngeren Bruder. „Das hat mich ambitioniert“, weiß er, „dieser intensive Umgang mit dem Werkstoff Holz“.

So begann der langjährige Judoka nach der als Gesamtschule organisierten Sportschule Potsdam 2003 mit einer Ausbildung in der Tischlerei John in Potsdam-Babelsberg. In dem sehr vielseitigem Betrieb habe er „das Handwerk richtig lernen können“. Gleichwohl wollte Tim Haberland nach dem Gesellenabschluss erst einmal andere Luft schnappen und „raus aus der Angestelltenrolle“. Die nun mit dem Meister fundierte berufliche Selbstständigkeit lag ihm schon damals am Herzen, wenn auch vorerst noch als Stuntman in Fernseh-Produktionen wie dem Tatort oder Polizeiruf. Parallel gründete er aber in Berlin eine Lasertag-Halle (eine Art Paintball mit Lasern) und gestaltete den Ausbau auf sehr kreative Art.

Streben nach dem eigenen Betrieb

Um das Streben nach einem eigenen Tischler-Betrieb umsetzen zu können, entschloss er sich 2018 zu einer Meisterausbildung in Teilzeit, die er vorwiegend in Potsdam über die Handwerkskammer, coronabedingt bei Teilen der Abschlussprüfung aber auch in Leipzig absolvierte.

Bei seinem Meisterstück, einem Sideboard, das jetzt die mit Partnerin Sophie, der erst wenige Wochen alten Tochter Ella und Labrador-Dobermann-Hündin Paula geteilte Wohnung schmückt, ließ er sich vom minimalistisch, schlichten nordischen Design inspirieren. Für den genutzten Werkstoff Eiche hat er schon länger ein besonderes Faible entwickelt. Bei seinem Parallel-Job als Baumpfleger hat der Vater viel mit gefällten oder aber durch Unwetter entwurzelten und abgebrochenen Bäumen zu tun. Die sonst oft zu Brennholz verarbeiteten Stämme erwiesen sich für Tim Haberland als ein idealer Werkstoff. Dabei lässt er in einem Sägewerk Längsschnitte schneiden, die dann in Gänze etwa zu Tischplatten verarbeitet werden. „Die herausgearbeiteten Maserungen geben jedem Stück eine gewisse Einzigartigkeit“, sagt er zu dem zum Lieblingswerkstoff gewordenen Massivholz.

Ausbilden im Vierseithof

Noch arbeitet Tim Haberland mehr in einer Behelfswerkstatt in dem auf einer Fläche von rund 6000 Quadratmetern angesiedelten Vierseithofruinen in Ketzin. In nicht allzu ferner Zukunft will er dort aber eine richtige Tischlerei mit einem Team haben, in der er dann auch ausbilden kann.

Von Gerald Dietz