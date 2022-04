Meyenburg

Tobias Preuß beugt sich über den Motor eines Aufsitz-Rasenmähers. Das Gerät steht auf dem Hof des Kfz-Service-Centers Preuß in Meyenburg (Prignitz). Vom Nachbargrundstück aus sehen ihm Hühner bei der Arbeit zu, zur anderen Seite geht der Blick auf weite Felder hinaus. Rasenmäher reparieren – das ist nicht die klassische Aufgabe für einen Kraftfahrzeugtechnikermeister. „Aber bei uns kommen die Leute mit allem, was einen Motor hat“, sagt der 23-Jährige. Sogar Boote gehören dazu, die Mecklenburgische Seenplatte ist nur einen Katzensprung entfernt.

Seniorchef Ingo Preuß hat die typenoffene Werkstatt 2001 gegründet. Für Tobias Preuß war von vorneherein klar, dass er in das Geschäft einsteigen würde. Schon seine Ausbildung hat er nach dem Abschluss der zehnten Klasse in der väterlichen Werkstatt absolviert. „Nach der Ausbildung habe ich erst einmal zwei Jahre Erfahrung gesammelt, auch hier im Betrieb, und dann die Meisterschule besucht“, berichtet Tobias Preuß. Die Weiterqualifizierung hat er innerhalb eines Jahres als Vollzeitkurs im Bildungs- und Innovationscampus Handwerk (BIH) der Handwerkskammer Potsdam in Götz abgeschlossen. Das war mit viel Fahrerei verbunden, denn er hatte sich entschieden, keine Unterkunft in der Nähe zu suchen, sondern täglich aus der Prignitz zu pendeln. „Aber wir hatten eine Fahrgemeinschaft“, erzählt er.

Die Meisterschule wird der Kraftfahrzeugtechniker immer in freundlicher Erinnerung behalten. Er hat gute Freundschaften geschlossen und hatte keine Schwierigkeiten mit dem Stoff. „Das liegt auch an der tollen Ausbildung durch meinen Vater“, sagt er. Nicht nur was die Technik angeht, sondern auch im Hinblick auf die betriebswirtschaftliche Abrechnung wurde er durch den Senior in viele Dinge eingeweiht und für die Arbeit rangenommen. Daher war zwar manches neu, aber vieles kannte er auch schon.

Inzwischen ist der junge Meister, der mit seiner Freundin zusammen in der nahen Stadt Pritzwalk (Prignitz) lebt und bei einem örtlichen Verein Fußball spielt, wieder fest in das Familienunternehmen eingebunden. Es freut ihn besonders, wenn er für anspruchsvolle Tätigkeiten gefordert wird. An diesem Tag steht beispielsweise ein Transporter zur Achsvermessung in der Werkstatt. Gerne rüstet er auch Anhängerkupplungen nach oder macht den Klimaanlagen-Service. Wenn dagegen ein Boot auf den Hof gefahren wird, übernimmt der Vater die Regie. Das Zusammenspiel im Familienbetrieb funktioniert reibungslos. Die Mutter führt die Buchhaltung. Der Bruder, der als Bank- und Versicherungskaufmann arbeitet, ist in Finanzfragen ansprechbar. In der Werkstatt gibt es noch einen weiteren Mitarbeiter, und im Herbst soll ein Auszubildender dazukommen.

In der Schulzeit hat Tobias Preuß auch zwei Praktika bei anderen Autohäusern absolviert. Aber mit der Perspektive, weiter im elterlichen Betrieb im 2000-Einwohner-Städtchen Meyenburg mitzuarbeiten und ihn später einmal zu übernehmen, fühlt er sich wohl. Über einen Mangel an Aufträgen muss sich das Unternehmen keine Sorgen machen. „Wir haben eine feste Stammkundschaft“, sagt der junge Meister. Der Hof ist immer voll, von heute auf morgen ist kein Termin zu kriegen. Deshalb muss der Betrieb auch keine Werbung schalten. Es gibt nicht einmal ein Hinweisschild an der Durchgangsstraße, das den Weg zur Werkstatt weist. So etwas ist nicht nötig, winkt Tobias Preuß ab. Neue Kundschaft kommt trotzdem – über die Webseite und vor allem über Mund-zu-Mund-Propaganda durch zufriedene Kunden.

Von Ulrich Nettelstroth