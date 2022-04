Zahl der Ausbildungsplätze wächst

Potsdam

Andreas Körner-Steffens ist Abteilungsleiter Berufsbildung der Handwerkskammer Potsdam.

Unsere Zeit wird durch Krisen wie Corona, Krieg und Klimawandel geprägt. Die duale Ausbildung im Handwerk scheint davon nur in geringem Maße betroffen zu sein. Woran liegt das?

Andreas Körner-Steffens: Natürlich gehen die aktuellen Ereignisse und Krisen auch am Handwerk nicht spurlos vorbei. Wie es dem Handwerk eigen ist, versuchen aber alle Ausbildungsbetriebe die Ausbildung am Laufen zu halten. Dabei hilft dem Handwerk seine Regionalität und kleinteilige Struktur. Daraus ergibt sich auch eine gewisse Krisenfestigkeit. In den Betrieben gibt es oft einen Zusammenhalt wie in der Familie, der durch Einschränkungen in der Coronazeit sogar noch größer geworden ist. Ein Indiz dafür ist, dass die Zahl der vorzeitigen Vertragsauflösungen während der Pandemie sehr stark zurückgegangen ist.

Die Zahl der Ausbildungsplätze ist weiter gestiegen?

Ja, wir haben im laufenden Ausbildungsjahr ein Plus von sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt wurden 1316 neue Ausbildungsverträge im Kammerbezirk registriert. Das ist der höchste Wert seit 2010. Einbußen gab es nur bei körpernahen Dienstleistungen, also im Friseur- und Kosmetikhandwerk, starke Zuwächse etwa im Baugewerbe und im Elektro- und Metallhandwerk. Hinter dieser Zahl verbirgt sich eine Riesenleistung der Ausbildungsbetriebe, das muss gesagt werden.

Die Klagen über einen Mangel an Bewerbern halten aber an.

Ja. Zur Wahrheit gehört auch, dass Bedarf größer wird. Vor allem in den Gewerken, die aktiv mit ihrer Arbeit den Klimawandel mitgestalten und das Maßnahmenpaket der Bundesregierung zur Klimawende umsetzen müssen. Schon jetzt sind in unserer Ausbildungsbörse über 900 Stellen für das Ausbildungsjahr 2022/2023 gemeldet. Allein über 20 Prozent davon betreffen unmittelbar diese Gewerke. Den Betrieben gelingt es aber auch immer besser, junge Menschen für eine Berufsausbildung im Handwerk zu begeistern. Dabei begleiten wir als Handwerkskammer mit gemeinsamen Aktionen mit den Arbeitsagenturen, der Industrie- und Handelskammer, dem Netzwerk Schule-Wirtschaft und dem Land Brandenburg unsere Betriebe. Das reicht von der Schulung von Auszubildenden, die als Ausbildungsbotschafter in die Schulen gehen bis zu Gesprächsrunden mit Eltern. Gemeinsam ziehen wir an einem Strang: die Stärken der dualen Ausbildung in Betrieb und Berufsschule zu vermitteln.

Welche Stärken sind das?

An erster Stelle ist das die Praxisnähe. Ab dem ersten Tag der Ausbildung ist der junge Mensch im Betrieb und lernt in der Gemeinschaft. Natürlich auch, dass sich der junge Mensch mit der Ausbildung ein Fundament für das weitere berufliche Leben legt, um das uns die ganze Welt beneidet. Darüber hinaus kann er damit alle Wege der beruflichen Fort- und Weiterbildung gehen. Die Beziehung zu den Gesellen und zum Meister ist dadurch geprägt, dass man sich gegenseitig hilft. Und darüber hinaus verdient man vom ersten Tag an Geld, ganz anders als es im Studium oder in einer schulischen Ausbildung der Fall ist, im Übrigen ein wichtiges Kriterium für die jungen Menschen.

Was könnte getan werden, um die Berufsausbildung noch attraktiver zu gestalten?

Endlich nicht nur auf dem Papier, sondern in der Gesellschaft die Anerkennung der dualen Ausbildung zur akademischen mit Leben zu füllen. Die Ausbildung im Handwerk ist attraktiv. Vor allem ist sie sehr zukunftsträchtig und krisensicher. Die derzeitigen Absolventen gehören den geburtenschwachen Jahrgängen an und haben erstklassige Berufsaussichten. Was die Attraktivität der Ausbildung angeht, ist vor allem die Erreichbarkeit der Lernorte wichtig. Das ist ein wichtiges Thema überall dort, wo der öffentliche Nahverkehr fehlt. Bei diesem Problem müssen wir dranbleiben. Ganz wichtig ist auch verstärkte Berufsorientierung in den allgemeinbildenden Schulen, etwa durch Praktika in Handwerksbetrieben. Handwerk muss erlebbar sein, indem man als junger Mensch die Gelegenheit hat, zum Beispiel in einer Tischlerei seine Erfahrungen mit dem Werkstoff Holz zu machen.

Von Interview. Ulrich Nettelstroth