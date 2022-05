Die Straßen in Berlin-Neukölln werden an diesem Mai-Feiertag wohl wieder richtig voll sein. Zwei Jahre bestimmte die Auswirkung der Corona-Pandemie auf Demonstrationen das Geschehen. Nun geht es wie früher eher um Demo-Routen und Polizeitaktik.

