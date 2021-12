100 Prozent erneuerbare Energien für Berlin und Brandenburg bis 2030: So soll das klappen 

Potsdam

In weniger als zehn Jahren kann der gesamte Energiehunger der Hauptstadtregion, also der von mehr als sechs Millionen Menschen und all den Unternehmen, Fabriken, Lagern und Kühlhäusern allein durch erneuerbare Energien gestillt werden. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung der Energy Watch Group. Das ist eine grüne Denkfabrik, die sich vor allem mit der Machbarkeit der Energiewende befasst.

Bis 2030 sei die Versorgung Berlins und Brandenburgs durch klimaneutrale Technologien technisch machbar, heißt es in der am Freitag präsentierten Untersuchung – und das umfasse die Sektoren Strom, Verkehr und Wärme, erklärt Thure Traber, Hauptautor der Studie. Bisher lag der Fokus beim Ausbau der Erneuerbaren bekanntlich vor allem auf dem Stromsektor.

Windenergie um ein Drittel ausbauen

Die Hauptsäule, auf der dieses Vorhaben fußen soll, sei glücklicherweise in Brandenburg schon vorhanden, so Traber: die Windkraft. „Wenn wir die Windenergie um ein Drittel ausbauen, kommen wir schon damit aus, um das Energiesystem im Verbund zu versorgen“, sagt er.

Dazu müssten die heute installierten rund 9 Gigawatt Leistung im Land auf knapp 12 GW weiter ausgebaut werden. Das läge etwas über den bisherigen Ausbauzielen der Brandenburger Energiestrategie 2030. In der neuen Energiestrategie 2040 sollen aber höhere Ausbauziele festgeschrieben werden. Sie soll demnächst vorliegen.

Photovoltaik müsste sich vervielfachen

Die zweite wesentliche Säule ist laut Thure Traber die Photovoltaik. Sie spielt derzeit aber insbesondere in Berlin noch keine nennenswerte Rolle. Die neue Berliner Koalition will die Solarenergie stark ausbauen. Laut der Studie tut das auch Not.

Denn die installierte Leistung beträgt in der Hauptstadt gerade einmal 0,1 Gigawatt. Nötig wären bis 2030 aber fast 12 Gigawatt. Und in Brandenburg müssten die Solarparks 27 Gigawatt liefern – heute sind es rund 1,1 Gigawatt. Der Flächenbedarf in der Mark wäre laut Studie überschaubar, macht aber immerhin auch 0,5 Prozent der Landesfläche aus. Generell gilt: Brandenburg müsste Berlin mitversorgen, weil im Stadtstaat weniger Potenzialflächen verfügbar sind.

Studie setzt auf Innovationskraft

Außerdem spielt in der Vision von der Ökostrom-Region die Geothermie und vor allem die Wasserstofftechnologie zur Speicherung eine große Rolle. Vor allem Letzteres spielt sich bisher vor allem noch im Rahmen von Modell- und Demonstrationsanlagen ab.

Hans-Josef Fell, Präsident von Energy Watch Group, sieht darin kein Hindernis. Er setzt auf gewaltige Entwicklungssprünge, sofern die politischen Rahmenbedingungen stimmen. Dafür müsste die neue Ampelkoalition im Bund sorgen, meint er.

„Viele der Technologien sind vorhanden und werden innovativer werden“, sagt Fell. 1985 habe es schließlich auch noch keine Laptops gegeben, und die Entwickler des Personal Computers seien anfangs verlacht worden.

Keine Angst vor der Dunkelflaute

Mit dem Energieträgermix und einer ebenfalls bis 2030 zu schaffenden Speicherinfrastruktur könne man auch Dunkelflauten überbrücken – also Phasen, in denen weder der Wind ordentlich bläst noch die Sonne hell genug scheint, um Photovoltaikanlagen zu betreiben. Die Angst vor der Dunkelflaute, die von Kritikern der ambitionierten Umbaupläne ins Feld geführt werden, hält Thure Traber für „aufgeblasen“.

Zu dem äußerst optimistischen Szenario passt auch, dass die Energiekosten nicht etwa steigen, sondern im Gegenteil sinken würden, versprechen jedenfalls die Studien-Autoren. „Wir können es billiger machen und gleichzeitig ein klimagerechtes System aufbauen“, sagt Traber.

Berlin setzt auf Verkehrswende

Zu den Voraussetzungen, damit dies gelingt, gehören aber auch erhebliche Einsparungen. Der Gesamtenergieverbrauch in der Region müsste um 16 Prozent sinken, was durch einen Radikalumbau des Verkehrssektors und des Heizsektors erreicht werden sollen, wo künftig Wärmepumpen für kuschelige Zeiten im Winter sorgen sollen.

So sollen bis Ende des Jahrzehnts private Pkw nicht nur mit Strom betrieben, sondern von vielen Menschen abgeschafft werden – zumindest in Berlin. Ohne Einsparungen im Verkehrssektor würde es nicht gehen, sagt Bettina Jarasch (Grüne), künftige Umwelt- und Klimasenatorin für Berlin.

Die Studie vereinfache viel, räumt die designierte Senatorin ein. Es finde sich aber nichts darin, was nicht von den Landesregierungen in Berlin und Brandenburg bereits vorangetrieben werde.

Budke: Windkraft könnte weiter sein

Simulationsstudien sind das eine, die politische Realität ist eine andere: „Wir sind in der Windkraft noch nicht da, wo wir sein müssten“, gesteht auch Petra Budke, klimapolitische Sprecherin der Brandenburger Grünenfraktion ein. Ohne die Beschleunigung von Planungsverfahren werde es nicht gehen.

Ende der Gasheizung bis 2030?

Dass das Ziel einer zu 100 Prozent klimafreundlichen Energieversorgung der Hauptstadtregion nicht ohne harte politische Vorgaben und ohne Belastungen von Privathaushalten gehen wird, macht Hermann Falk deutlich, der im Aufsichtsrat des Ökostromanbieters Naturstrom sitzt.

„Wir müssen Öl- und Gasheizungen hart ausbremsen“, sagte er. Sie müssten bis 2030 vom Netz genommen werden. Nötig seien dazu ein Verbot von Neuinstallationen und ein Verfallsdatum von eingebauten Heizanlagen, die auf fossiler Energie beruhen. „Das klingt unangenehm, aber wenn wir es ernst nehmen, kommen wir daran nicht vorbei.“

Von Torsten Gellner