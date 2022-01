100. 000 Protest-Unterschriften wegen toter Rehe am Oder-Zaun

Potsdam

Das Schicksal von Rehen, die auf überschwemmten Oderwiesen um ihr Leben schwimmen, bewegt Brandenburg: Eine Online-Petition zur Rettung von Wildtieren, die am Schweinepest-Schutzzaun scheitern, hat am Montag die Schwelle von 100.000 Unterzeichnern überschritten. Diesen Wert melden die Initiatoren auf der Webseite „change.org“. 

Gleichzeitig halten die Tierfreunde die von Gesundheitsministerium und Landkreis Uckermark in Angriff genommenen Sofortmaßnahmen zur Verbesserung der Lage für ungenügend. So waren im Nationalpark Unteres Odertal nach zahlreichen Beschwerden ab Mitte Januar Rehdurchlässe geschaffen worden, um den Tieren das Verlassen überschwemmter Flächen zu ermöglichen. Nach Angaben von Petitions-Anmelderin Andrea Zillmann sterben weiterhin Tiere an dem Zaun, der ab 2020 errichtet wurde, um die Einwanderung von infizierten Wildschweinen aus Polen zu verhindern. Rund zehn Durchlässe auf einer Länge von 20 Kilometern seien viel zu wenig, sagt Zillmann.

Hirschkalb kommt nicht über den Zaun – und verendet

Am Wochenende sei ein totes Rotwild-Kalb vor dem Zaun gefunden worden. Das etwa 50 bis 60 Kilogramm schwere Tier habe es offenbar nicht geschafft, seiner Mutter zu folgen, als diese über die Barriere sprang. Das Jungtier habe sich allem Anschein nach das Genick gebrochen. Diese Darstellung bestätigte auch die Verwaltung des Nationalparks.

Das Drama spielt sich in Brandenburgs einzigem Nationalpark zwischen den Orten Stützkow und Friedrichsthal ab. Weil dort 5000 Hektar Auenland entlang der Oder nach Errichtung zweier Zäune praktisch hermetisch eingezäunt sind, kommen die Tiere nicht mehr aus diesen neu entstandenen Gehegen heraus, laufen an den Zäunen entlang und sterben entkräftet. Viele schaffen es nicht, das 1,20 Meter hohe Maschengeflecht aus Draht zu überspringen. Teils stehen die Zäune bereits im Wasser.

Landesjagdverband: „Tierleid beenden“

Der Landesjagdverband meldete sich am Montag ebenfalls mit scharfer Kritik zu Wort und bezeichneten das Vorgehen der Behörden als „puren Aktionismus“. Rehe würden die Durchgänge wohl nur in Ausnahmefällen nutzen. So fordert die Jägerschaft „eine schnellstmögliche Versetzung des Zauns ins Landesinnere, damit die Tiere sich auf höher gelegenes Land retten könnten. „Wo Fehler gemacht wurden, müssen diese behoben werden. Das Wild braucht Räume, um dem Hochwasser entgehen zu können - das Tierleid muss jetzt beendet werden“, sagt Dirk-Henner Wellershoff, Präsident des Landesjagdverbands.

Nationalpark-Leiter Dirk Treichel sagte: „Wir sind sehr, sehr frustriert.“ Die Nationalparksverwaltung habe von vorn herein eine Versetzung des Zauns um „800 bis 1000 Meter nach Westen“ gefordert, dieser Vorschlag sei aber nicht berücksichtigt worden. „Wir haben im Vorfeld alles versucht, um eine hermetische Abriegelung zu verhindern. Es zeige sich inzwischen, dass Rehdurchlässe zu schmal seien für das deutlich größere Rotwild. Außerdem zerschnitten die Zäune die Reviere von Bibern und Ottern, sagt Treichel. Noch sei unklar, welche Folgen dies für die Bestände haben werde.

Nationalpark-Leiter fordert Verlegung des Zauns

Um die tödliche Gefahr zu mindern, hält Treichel das Anlegen von „Ausweichtaschen“ auf den grasbewachsenen Deichen für nötig. Dort könnten Rehe gerade bei Hochwasser Zuflucht finden und sich vom Gras „ein paar Wochen“ ernähren. Ziel bleibe aber eine schnelle Verlegung des gesamten inneren Zauns ins Hinterland.

Das Gesundheitsministerium, dem der Zaunbau untersteht, gibt die Zahl der am Zaun tot aufgefundenen Rehe mit 15 an – Stand Montag. Dazu kommt das Hirschkalb. Der Landkreis habe schnell auf Kritik reagiert und Durchlässe geschaffen beziehungsweise den Zaun stellenweise von 1,20 Metern Höhe auf 80 Zentimeter abgesenkt. Jetzt werde überprüft, ob da Wild diese Passagen auch tatsächlich nutze. „Wenn sie nicht angenommen werden, ist das nicht der richtige Weg“, sagte Ministeriumssprecher Dominik Lenz. Derzeit gebe es „Gespräche für eine dauerhafte Lösung“, sagte Lenz.

Im Kampf gegen die Afrikanische Schweinepest – eine Tierseuche, die Bestände in ganz Europa gefährdet – sei man auf Zäune allerdings angewiesen. Dass dort Tiere zu Tode kämen, lasse sich „nicht völlig ausschließen“, sagte Lenz. An Autobahnen etwa würden auch verendete Tiere an den Zäunen gefunden.

Von Ulrich Wangemann