Was passiert eigentlich mit Brötchen, Kuchen und Eintöpfen, die bei der Grünen Woche in Berlin übrig bleiben? Sie kommen Bedürftigen zugute! Dafür sorgt die Berliner Tafel, deren Ehrenamtliche 2020 bei der Messe 11 Tonnen Lebensmittel eingesammelt und an 5500 Bedürftige verteilt haben.