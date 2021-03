Potsdam

Die Zecken sind schon wieder aktiv und gefährden die Gesundheit von Spaziergängern. Die Landesvertretung der Barmer weist auf bereits 125 Fälle von Borreliose-Infektionen für Berlin und Brandenburg hin. Diese habe das Berliner Robert-Koch-Institut (RKI) registriert.

Durch einen Zeckenbiss können Borreliose-Bakterien in den Körper gelangen. Breiten sie sich ungehindert aus, drohen langfristig zum Teil schwerwiegende Schäden wie Hirnhautentzündung, Gelenkentzündungen oder Herzprobleme. Da die Erkrankungen häufig erst Monate später auftreten, bringen Betroffene die Symptome oft nicht mehr mit einem Zeckenstich in Verbindung.

Hautrötungen als Indiz für Infektionen

„Deshalb sollte besonders auf runde Hautrötungen geachtet werden, die als erstes Anzeichen für eine Infektion einige Tage oder Wochen später um den Zeckenstich herum auftreten“, empfiehlt die Barmer. In diesem Fall solle man den Hausarzt oder die Hausärztin aufsuchen. Als Vorsorge sollte man nach längerem Aufenthalt im Freien uns insbesondere nach Waldspaziergängen den Körper nach Zecken absuchen, empfiehlt die Krankenkasse.

Im vergangenen Jahr meldete das RKI insgesamt gut 2500 Borreliose-Fälle in Brandenburg und Berlin. Dennoch sind die jetzt schon bekannten Fälle beachtlich, da die Saison statistisch gesehen erst im April so richtig beginnt. Die meisten Infektionen geschehen dem RKI zufolge in den Monaten von Juni bis August, danach sinkt die Häufigkeit langsam.

Ein Zeckenjahr ist wahrscheinlich

Der Meteorologe Franz Rubel von der Veterinärmedizinischen Universität Wien warnte jüngst vor einem heftigen Zeckenjahr. Er sagte die Zeckendichte aufgrund eines mathematischen Modells voraus. In dieses gehen neben bekannten Daten zur bisherigen Zeckenpopulation auch Temperaturwerte und der Bewuchs ein. Andere Experten weisen darauf hin, dass durch den Klimawandel bestimmte Zeckenarten schon früher nach Wirten suchen.

Die ebenfalls von Zecken übertragene Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) kommt in Brandenburg nicht vor, dafür aber in Sachsen und Thüringen und vor allem in Baden-Württemberg und Bayern. Die Barmer empfiehlt Menschen, die für den Sommer oder Herbst einen Urlaub in diesen Regionen planen eine Impfung.

Von Rüdiger Braun