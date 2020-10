Potsdam

Die Corona-Zahlen steigen wieder bedenklich: In Brandenburg und in Berlin, aber auch in ganz Deutschland und im europäischen Ausland. Die Regelungen für Reisende werden zunehmend chaotisch – ausgerechnet am Anfang der Herbstferien.

In Brandenburg sind es aktuell 4848 bestätigte Fälle (Stand: Sonntag, 11 Uhr), darunter 624 akut Erkrankte. Die 7-Tage-Inzidenz (Fälle pro 100.000 Einwohner) liegt bei 15.2 Über alle wichtigen Entwicklungen informiert Sie unser Newsblog.

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,



ab heute halten wir Sie wieder im MAZ-Corona-Newsblog über Infektionszahlen, Corona-Regeln und alle weiteren Entwicklungen rund um die Pandemie auf dem Laufenden.





Von Thorsten Keller und Stephanie Philipp