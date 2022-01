Potsdam

Nach den 23.700 Angestellten im öffentlichen Dienst sollen nun auch die rund 32.500 aktiven Brandenburger Beamten und Richter eine Corona-Sonderzahlung von 1300 Euro pro Person erhalten. Damit wird sich der Landtag am Mittwoch und Donnerstag in 1. Und 2. Lesung beschäftigen – die Auszahlung muss in einem Gesetz festgelegt werden, da es sich um Beamte handelt.

Es besteht Eile: Das Gesetz muss durch den Landtag gebracht werden, damit die 1300 Euro wie im Fall der Angestellten steuerfrei ausgezahlt werden können. Die Frist läuft Ende März aus. Praktikanten und Studierende im Staatsdienst erhalten einmalig 650 Euro.

Minister und Staatssekretäre bekommen keine Prämie

Mitglieder der Landesregierung sind von der Sonderzahlung ausgeschlossen. Das gilt für den Ministerpräsidenten, Minister und Staatssekretäre gleichermaßen.

Wie aus dem Gesetzentwurf von SPD, CDU und Grünen hervorgeht, soll die Sonderzahlung „zur Abmilderung der Belastung durch die Covis-19-Pandemie und in Anerkennung der in diesem Zusammenhang erbrachten Leistungen“ bewilligt werden.

Damit geht die Landesregierung einen ersten Schritt zur Übernahme des Tarifabschlusses des öffentlichen Dienstes auf die Beamtenschaft. Dieser war nach mehreren Warnstreiks Ende November vereinbart worden. Laut diesem bereits besiegelten Abschluss erhalten Landesbedienstete den Corona-Bonus bis Ende März. Als nächstes soll eine Anhebung der Bezüge um 2,8 Prozent ab dem 1. Dezember 2022 erfolgen, auch analog zu den Angestellten im Öffentlichen Dienst. Diese Anhebung ist im aktuellen Entwurf noch nicht vorgesehen, da – im Gegensatz zur Einmalzahlung – noch keine Frist abläuft.

Pensionäre schauen in die Röhre

Finanzministerin Katrin Lange (SPD) hatte die auch im Koalitionsvertrag verankerte Übernahme des Tarifergebnisses auf die Beamtenschaft am 7. Dezember angekündigt. „Den Beamten des Landes steht eine Erhöhung ihrer Bezüge genauso zu wie den Angestellten. Daran lässt die Landesregierung keinen Zweifel“, sagte Lange damals.

Vertreter der Beamtenschaft bemängeln allerdings jetzt, dass nur aktive Beamte die Prämie erhalten, nicht aber die Pensionäre. Die hätten zuletzt im Januar 2021 ihre Bezüge erhöht bekommen und müssten nun bis Ende 2022 auf die nächste Erhöhung warten. „Das bedeutet für die 14.400 Pensionäre im Land eine lange Nullrunde – und das ist bedauerlich“, sagt der Landesvorsitzende des Beamtenbunds, Ralf Roggenbuck. Die gesetzlichen Renten hingegen würden im gleichen Zeitraum kräftig angehoben. Das Saarland hat laut Roggenbuck einen Zuschlag auch für Pensionäre vorgesehen.

Von einer „problematischen Abkopplung“ der Pensionen spricht der Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Günther Fuchs. Gerade angesichts der hohen Inflation – also Geldentwertung – sei eine solch lange Nullrunde schmerzlich, so Fuchs. In zwei Mitteilungen der Landesregierung von Ende 2020 zur Übernahme des Tarifabschlusses war noch nicht zu erkennen, dass Pensionäre von der Prämie ausgeschlossen sein würden.

Nach Berechnungen des Finanzministeriums kostet der Tarifabschluss für Angestellte und Beamte die öffentliche Hand 209 Millionen Euro.

Von Ulrich Wangemannn