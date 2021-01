15-Kilometer-Radius: Das sagen MAZ-Leser zur geplanten Corona-Leine

Potsdam

Manche sagen salopp „ Wegfahrsperre“ dazu, andere bevorzugen den Begriff „Corona-Leine“. In den Brandenburger Corona-Hotspots sollen sich Menschen ab Montag nur in einem 15-Kilometer-Radius um den Wohnort bewegen dürfen. Details wird die neue Eindämmungsverordnung des Landes regeln, die am Freitag im Kabinett verabschiedet wird. Dass diese Maßnahme schon jetzt die Gemüter der MAZ-Leser erhitzt, ist keine Überraschung.

Hier kommt eine Auswahl der Zuschriften

Diese Maßnahme sei wenig sinnvoll, „da kaum in Großstädten wirksam und im ländlichen Raum, zumal in großen Landkreisen, nicht zu kontrollieren“, schreibt Gerhard Richter. „Sinn der Maßnahme soll doch hauptsächlich die Unterbindung des Tagestourismus sein. Dazu wären Einreisebeschränkungen die bessere Variante, jedenfalls für den Autoverkehr der sich dann an Hand von Kennzeichen auch überprüfen lässt. Das hat im Frühjahr 2020 in Mecklenburg-Vorpommern prima funktioniert. „

„Großer Unsinn“ lautet auch das Fazit von Werner Winkler. „Wer in einem Dorf lebt und im Umkreis von 15 Kilometern eine Einkaufsmöglichkeiten hat, soll wohl neuerdings verhungern. Auch soll nach Autokennzeichen geachtet werden, ob sie zum Landkreis gehören. Ich habe als Zugereister mein Berliner Kennzeichen behalte, Bin ich also einer Hetzjagd ausgesetzt oder wie soll man das verstehen?“

„Das geht zu weit und ist sinnlos“, lautet die Ein-Satz-Zuschrift von René Jäck (via Facebook).

Ganz anderer Meinung ist Jürgen Patzlaff aus Pritzerbe. Ich finde den 15-km-Bewegungsradius um den Wohnort zur Kontaktreduzierung sehr sinnvoll, wenn man an die Bilder der Unvernüftigen aus dem Harz usw. denkt.“ Der Leser würde diese Einschränkungen sogar noch erweitern: „Bei Städten über zum Beispiel 30.000 Einwohner sollte die Stadtgrenze nicht verlassen werden dürfen. Sämtliche Versorgungseinrichtungen befinden sich innerhalb dieser Städte. Warum zum Beispiel ein Berliner noch 15 km ins Land Brandenburg fahren kann, ich aber nur noch eine fremde Person in meinem Haushalt empfangen darf, erschließt sich mir nicht.“

„Mir fehlt die Definition für ’triftiger Grund’“, schreibt Marion Pohle (via Facebook). „Ich muss regelmäßig nach Mecklenburg-Vorpommern. Für mich ist der Grund ’triftig’. Meine Mutter wohnt dort. Auf wie viele Polizeikontrollen muss ich mich einrichten und wird der Grund anerkannt?“

Andreas Kruckau schreibt und kurz und knapp: „Wenn sich alle daran halten, ist es auch nicht unsinnig.“

J. Müller aus Schönwalde-Glien stimmt dem FPD-Vorsitzenden Christian Lindner in seiner Kritik an der 15-Kilometer-Leine zu: „Das Infektionsrisiko wird nicht durch Fahrstrecken bestimmt, sondern durch Kontakte. Wenn in Wintersportorten die Regeln nicht durchgesetzt werden können, muss eben das ganze Land ’bestraft’ werden. Keine Ausgehen, kein Shoppen, kein Baumarkt, keine Besuche - da will man wenigstens mal was anderes sehen, als wochenlang, übertrieben gesagt, nur die Straße vor der Tür.

„Unser Oberbürgermeister (gemeint ist Mike Schubert, SPD, in Potsdam) macht sich mit dieser Regel zum ’Gefängniswärter’ für mehr als 180.000 Menschen, welche sich bisher mehrheitlich an die Corona-Regeln gehalten haben“, gibt Peter Schulte zu bedenken. „Währenddessen können an jedem Wochenende eine Vielzahl von Berlinern ungehindert unsere Potsdamer Parks übervölkern und damit wesentlich zu hohen Inzidenzwerten in Potsdam beitragen! Diese Regel trägt in keiner Weise zu einer Verringerung des Infektionsgeschehens bei. Es ist absurd zu glauben, dass man Menschen ohne Strategie und klare Ziele, nur mit einer ’Lockdown -Salamitaktik’ bis zum Sommer einsperren kann.

Von jeder mittleren Führungskraft der Wirtschaft wird verlangt, die Folgeabschätzung ihres Handelns bei ihren Entscheidungen zu berücksichtigen. Von Politikern ist das anscheinend nicht zu erwarten. Unser OB in Potsdam hat für sich offensichtlich den Anspruch, aus Ego-und Karrieregründen oder nur aus blindem Aktionismus, noch über das Maß des Landes hinausgehen zu müssen. Dafür fehlt mir jegliches Verständnis.“

Der MAZ-Leser wäre von dieser Maßnahme auch unmittelbar betroffen. „Ich muss meinen Enkeln im Kita-Alter nun erklären, dass ich Sie für lange Zeit nicht mehr mehr besuchen darf, weil sie leider 22 statt 15 Kilometer von meinem Wohnort entfernt wohnen.“

„Warum bleibt ihr denn nicht einfach so weit als möglich zu Hause?“, fragt Steffen Frenz. „Niemand kann kontrollieren, mit wem ihr euch trefft oder wo ihr hingeht. Macht es doch einfach eigenverantwortlich sonst werden wir all diese Auflagen nie los.“

„Komplett unverhältnismäßig“ urteilt MAZ-Leser Martin Rolle. „Insbesondere sind die Zahlen nicht belastbar, da sie von der Testhäufigkeit abhängen. Auch sind sie nicht belastbar, da die Gesundheitsämter nicht zeitnah ihre Meldung abgeben, selbst RKI-Präsident Wiehler hat am 5.1. zugegeben, dass vor dem 17. Januar nicht mit belastbaren Zahlen zu rechnen wäre.“

„Ganz ehrlich: Das geht überhaupt nicht“, schreibt Thomas Hagedorn. „In diesem Zusammenhang sehe ich zivilen Ungehorsam als bürgerliche Pflicht. Ich habe schon Vorstellungen, wie es dann ab 1. Februar weiter geht und verschärft wird, bis auch der Letzte einsieht, dass das alleinige Heilmittel im Impfen liegt. Die Impfbereitschaft muss doch irgendwie angekurbelt werden. Wo soll diese Spaltung der Gesellschaft enden?“

„Gegen diesen Wahnsinn war die DDR ein weltoffenes Land“, schreibt Olaf Baumi (via Facebook). „Da durften wir wenigstens noch nach Osteuropa. Dagegen sind wir 1989 auf die Straße gegangen. Und was haben wir jetzt bekommen? 15 km dürfen wir nur noch reisen. Macht nur so weiter und wir gehen alle wieder auf die Straße. Und das wird nicht so friedlich wie 1989.“

„Absolut unproduktiv“, urteilt Reinhard Wolter über die Pläne. „Wer soll das kontrollieren? Wenn ein Landkreis einen Inzidenzwert über 200 hat, sollte der Kreis gesperrt werden für alle. Keine fremden Fahrzeuge – weder rein noch raus. Das ist leichter zu kontrollieren und kann bei Fahrzeugen auch so gleich kassiert werden. So bräuchte man nur Kontrollen auf Parkplätzen, Verbindungsstraßen etc. durchführen. Eine Strafgebühr ab 250 Euro würde da auch helfen.“

Zwei Herz-OPs hat MAZ-Leser Hans Becker hinter sich. Seine sportlichen Aktivitäten, im Winter Wandern und im Sommer Radfahren, hat er auf Anraten der Ärzte beibehalten. „Da ich in Brandenburg wohne, ist das Wandern und Radfahren überhaupt kein Problem. Es gibt herrliche Wälder und Wege an Flüssen und Bächen und vor allem, man trifft fast nie jemanden. Die Wege, die vermehrt aufgesucht werden, meiden wir sowieso. Aber wie soll es nun gehen? Nun sind wir auf den Speckgürtel, in dem wir wohnen, angewiesen, der nicht nur von Brandenburgern, sondern massenhaft von Berlinern aufgesucht wird.

Damit kehrt sich die Maßnahme ins Gegenteil - die Kontakte sind so unvermeidbar. Das betrifft garantiert viele Menschen, die auf Bewegungssport in der Natur angewiesen sind“, schreibt Becker. Er fordert die Landesregierung auf, die 15-km-Regel nicht einzuführen beziehungsweise zu kippen.

Rainer Meißle schreibt: „Ich verstehe sehr wohl, dass touristische Ausflüge unterbunden werden sollen, nur, ich zum Beispiel wohne in Berlin und habe einen Zweitwohnsitz in der Prignitz. Nicht zuletzt aus Infektionsgründen halte mich viel in der Prignitz auf, muss aber zumindest einmal im Monat in meinem Berliner Briefkasten nach dringender Post sehen. Die Verbindung zwischen zwei Wohnsitzen sollte unbedingt möglich bleiben.“

„Wer soll das kontrollieren?“, fragt MAZ-Leserin Anja Bertram (via Facebook). „Die Gesundheitsämter sind überfordert, mit den Impfungen klappt es nicht und diese Maßnahme ist gar nicht sinnvoll, solange ich wie jeder andere zur Arbeit fahre mit Bus, Bahn, S-Bahn und Tram. Die öffentlichen Verkehrsmittel, die ich nutze, sind gut ausgelastet und die Menschen sind dort dicht gedrängt aufeinander. Welchen Freizeitaktivitäten sollte ich denn nachgehen können, wo alles geschlossen ist?“

Auch Helga Kemnitz hält einen auf 15 Kilometer begrenzten Bewegungsradius für sinnfrei und führt aus: „Wenn dadurch verhindert werden soll, dass man zu Veranstaltungen reist und sich mit dem Freundes- oder Verwandtenkreis (die Betonung liegt auf Kreis, nicht auf Einzelpersonen) trifft, dann sollte es dafür andere Kontroll- und Eingreifmöglichkeiten geben. Mit einer generellen Eingrenzung des Bewegungsradius trifft man alle – auch die, die sich verantwortungsbewusst verhalten. Durch die Bewegung Einzelner in der freien Natur wird das Virus nicht weiterverbreitet. Und nicht jeder hat das Glück, weitläufige Parks oder Wälder zur Erholung direkt vor der Tür zu haben. Ich habe bisher auch noch keine Kenntnis über nachhaltige Erfolge ähnlicher und sogar härterer Ausgangsbegrenzungen in anderen Ländern wie Frankreich oder Spanien.“

