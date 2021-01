Potsdam

Mit der seit dem 9. Januar 2021 in Brandenburg geltenden Corona-Verordnung wird für Bewohner von Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 200 – das ist die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner bezogen auf sieben Tage – die Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Sie dürfen sich nur noch 15 Kilometer (Luftlinie) außerhalb des eigenen Landkreises/der kreisfreien Stadt frei bewegen.

Den 15-Kilometer-Sperrkreis darf nur verlassen, wer einen triftigen Grund hat – etwa den Weg von und zur Arbeit, zum Einkaufen oder zum Arzt, außerdem Verwandtenbesuche. Tagestouristische oder wintersportliche Ausflüge zählen ausdrücklich nicht dazu. Konkret sind Sport und Bewegung an der frischen Luft außerhalb des Radius nicht mehr gestattet.

Die sogenannten triftigen Gründe sind zwar definiert, dennoch tauchen immer wieder Fragen zu konkreten Situationen auf. Wir haben einige Fragen gesammelt – und geben Antworten.

Ich will von Brandenburg nach Berlin umziehen und drei Freunde wollen mir dabei helfen. Ist das erlaubt?

Nein. Das Problem ist hier allerdings nicht der Umzug, sondern die Tatsache, dass drei Freunde helfen wollen.

Denn die Eindämmungsverordnung besagt in Paragraf 7: „Private Feiern und sonstige Zusammenkünfte im Familien-, Freundes- oder Bekanntenkreis im privaten Wohnraum und im zugehörigen befriedeten Besitztum oder in öffentlichen oder angemieteten Räumen sind nur mit den Angehörigen des eigenen Haushalts und mit einer weiteren haushaltsfremden Person gestattet.“

Das bedeutet: Umziehen ist erlaubt, es darf aber nur ein Freund dabei helfen.

Andersrum: Ich möchte einem Freund in Berlin (außerhalb der 15-Kilometer) beim Umzug helfen. Darf ich dafür den 15-Kilometer-Kreis verlassen?

Ja. Aber Vorsicht: Es ist ratsam, sich vorher über die Corona-Regeln am Besuchsort zu informieren. Möglicherweise gelten dort andere Regeln als in Brandenburg.

Darf ich meine Eltern besuchen, die außerhalb des 15-Kilometer-Radius wohnen?

Ja. Der Besuch von Familienmitgliedern gilt als triftiger Grund.

Darf ich Freunde besuchen, die außerhalb des 15-Kilometer-Radius wohnen?

Ja. Der Besuch von Freunden – egal aus welchem Grund – gilt als triftiger Grund.

Darf ich meinen Lebenspartner besuchen, wenn er weiter als 15 Kilometer entfernt wohnt?

Ja. „Die Fahrt zum Arbeitsplatz, Arztbesuche, Einkäufe oder der Besuch von Verwandten und Partner/innen sind triftige Gründe, aus denen man weiter als 15 Kilometer fahren darf. Das alles ist selbstverständlich weiterhin erlaubt“, teilt Gabriel Hesse, Sprecher des Brandenburger Gesundheitsministeriums, mit.

Darf ich mich in privaten Räumen mit mehr als einer haushaltsfremden Person treffen?

Nein. Das verbietet die Eindämmungsverordnung, die seit dem 9. Januar 2021 gilt, wonach sich angehörige eines Haushalts nur noch mit einer haushaltsfremden Person treffen dürfen. Einzig Kinder bis zum Alter von 14 Jahren sind von dieser Regelung ausgenommen und bleiben bei der Berechnung der Personenzahl unberücksichtigt.

Wie viele Handwerker dürfen sich gleichzeitig mit mir in meiner Wohnung/meinem Haus aufhalten?

Das ist mit der Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg nicht eingeschränkt, sagt Gabriel Hesse. Es dürfen demnach so viele Handwerker in der Wohnung arbeiten, wie nötig sind-

Allerdings müssen Arbeitsgeber Paragraf 3 der Verordnung im Blick haben. Darin heißt es: „Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber haben auf der Grundlage einer angepassten Gefährdungsbeurteilung ein Hygienekonzept umzusetzen. Dabei sind die einschlägigen besonderen Hygieneregeln und -empfehlungen des Robert Koch-Instituts zum Infektionsschutz sowie die entsprechenden Vorgaben und Hinweise der Arbeitsschutzbehörde und des zuständigen Unfallversicherungsträgers zum Arbeitsschutz und dazu vorhandene branchenspezifische Konkretisierungen zu beachten.“

Darf ich für eine Beerdigung den 15-Kilometer-Radius verlassen?

Ja. Der Besuch einer Beerdigung gilt als triftiger Grund.

Die Zahl der Teilnehmer an einer Beerdigung ist laut Eindämmungsverordnung übrigens nur soweit eingeschränkt, dass der Mindestabstand zwischen den Teilnehmenden eingehalten werden muss.

Laut Paragraf 6 der Verordnung haben Veranstalter „auf der Grundlage eines individuellen Hygienekonzepts durch geeignete organisatorische Maßnahmen Folgendes sicherzustellen“: Einhaltung des Abstandsgebots, die Steuerung des Zutritts, Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung durch alle Teilnehmenden auch am Platz, Erfassen von Personendaten aller Teilnehmenden, Verbot von Gesang, regelmäßiges Lüften in geschlossenen Räumen.

Darf ich für eine Hochzeit den 15-Kilometer-Radius verlassen?

Ja. Die Hochzeit in der Kirche (oder ähnliches religiöses Gebäude) ist bei Einhaltung des Abstandsgebots zwischen allen Teilnehmenden erlaubt und gilt als triftiger Grund. Aber die private Feier im Anschluss ist derzeit nicht erlaubt. Hier greift wieder die Regel, dass sich nur Personen eines Haushalts mit einer haushaltsfremden Person treffen dürfen. Wie sonst auch gilt: Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr zählen nicht.

Mein Pferd steht in einem Stall außerhalb des 15-Kilometer-Radius. Darf ich weiterhin dorthin fahren?

Ja. Die Versorgung von Tieren ist ein triftiger Grund.

Ich habe ein Wochenendhaus in Brandenburg außerhalb des 15-Kilometer-Radius. Darf ich dort noch hinfahren?

Ja. „Das ist ja kein tagestouristischer Ausflug in dem Sinne, sondern man muss sich um sein Eigentum kümmern“, sagt Gabriel Hesse. Aber: „Aber einfach mal so, weil’s schön ist, in eine Stadt zu fahren, wäre nicht erlaubt“, betont er.

Meine ältere Mutter muss zum Arzt, der 20 Kilometer weit im benachbarten Landkreis praktiziert. Darf ich sie dorthin fahren?

Ja. Ein Fahrdienst für Arztbesuche gilt als triftiger Grund.

Darf ich zum Antritt von Flugreisen den 15-Kilometer-Radius verlassen?

Ja. Auch hier greift eine Ausnahmeregelung.

Ich habe einen Impftermin außerhalb des 15-Kilometer-Radius. Muss ich nachweisen können, dass ich diesen Termin tatsächlich habe?

„Man muss es glaubhaft machen“, so Hesse. Das sei in Brandenburg allerdings kein Problem, da alle Impflinge eine schriftliche Terminbestätigung nach der telefonischen Terminvergabe erhalten.

Mein Lieblingssupermarkt liegt außerhalb des 15-Kilometer-Radius. Darf ich da noch einkaufen?

Ja, der Lebensmitteleinkauf ist ein triftiger Grund. „Und es muss auch nicht der Lieblingssupermarkt sein“, so Hesse.

