Die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle in Brandenburg hat sich innerhalb der letzten 24 Stunden um 16 erhöht. Laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) haben sich damit seit Beginn der Corona-Pandemie 3726 Menschen infiziert (Stand Sonnabend, 10 Uhr).

Jeweils eine neue Infektion wurde in den Landkreisen Oberhavel, Oberspreewald-Lausitz, Oder-Spree sowie in Cottbus gemeldet. In Potsdam und Teltow-Fläming kamen jeweils drei neue Infektionen dazu. die meisten Neuinfektionen wurden in Potsdam-Mittelmark gezählt. Dort kamen nach Angaben des LAVG innerhalb eines Tages sechs neue Fälle hinzu.

Wie viele Personen derzeit stationär behandelt werden müssen, teilte das LAVG nicht mit. Am Freitag (Stand: 8 Uhr) waren es fünf Personen. Eine von ihnen musste intensivmedizinisch beatmet werden.

Als genesen gelten nach wie vor etwa 3390 Menschen und die Zahl der aktiv Erkrankten liegt bei circa 160, das sind zehn mehr als am Vortag. Die Zahl der Todesfälle hat sich in den vergangenen 24 Stunden hingegen nicht geändert und liegt weiter bei 173.

Meisten Neuinfektionen in Berlin-Mitte

In Berlin gibt es laut Senatsverwaltung für Gesundheit mit Stand vom Freitag 10.195 bestätigte Fälle. Die meisten Infektionen wurden im Bezirk Berlin-Mitte gezählt. Dort kamen im Vergleich zum Vortag 19 Infektionen hinzu. 224 Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, sind in Berlin bislang verstorben.

