Die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus ist nach wie vor groß: An die Brandenburger wird appelliert, an den Feiertagen trotz des schönen Wetters die Abstandsregelungen einzuhalten. Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) hat vor einer zu frühen Debatte über die Rücknahme von Beschränkungen gewarnt. „Erst wenn sich die Situation deutlich und nachhaltig verbessert, werden wir die Schublade mit den sukzessiven Ausstiegsplänen ziehen. Sicher ist: Wir werden nicht von null auf hundert schalten“, sagte der amtierende Bundesratspräsident der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam.

Seit mehreren Tagen wird inüber mögliche Lockerungen der strengen Regeln gegen die schnelledesdiskutiert. Kanzlerin) hatte am Donnerstag nach den neuesten Infektionszahlen „Anlass zu vorsichtiger Hoffnung“.

Mehrere Mitarbeiter der Staatskanzlei müssen wegen des positiven Corona-Tests einer Mitarbeiterin von zu Hause arbeiten. Er sei genau wie insgesamt rund zehn Mitarbeiter im „Homeoffice“, sagte Regierungssprechers Florian Engels. Sie seien alle negativ getestet worden. Zunächst hatte die „B.Z.“ berichtet.

Mittlerweile 1867 Infizierte in Brandenburg

Bis Freitag waren 1867 Brandenburger nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Die Zahl der bestätigten Fälle erhöhte sich innerhalb von 24 Stunden um 161, teilte das Gesundheitsministerium mit Stand 09.00 Uhr mit. 48 Menschen starben nach einer Infektion mit dem Virus Sars-CoV-2, die meisten davon mit 19 in Potsdam, wo sie wohnten.

Die Brandenburger halten sich nach bisherigen Erfahrungen der Polizei vorbildlich an die Abstandsregelungen. Landesweit mussten die Beamten zu 137 Einsätzen am Gründonnerstag ausrücken, wie Torsten Herbst, Sprecher des Brandenburger Polizeipräsidiums, am Karfreitag auf Anfrage sagte. Das liege aber weit unter dem Durchschnitt seit Inkrafttreten der Maßnahmen. In den kommenden Tagen werde weiter kontrolliert.

180 Millionen Corona-Hilfe durch Investitionsbank bewilligt

Bei der Investitionsbank des Landes wurden bislang 17.908 Anträge auf Corona-Hilfe bewilligt. Insgesamt gingen etwa 65.600 Anträge ein, wie ILB-Sprecherin Ingrid Mattern auf Anfrage sagte. Knapp 180 Millionen Euro (Stand: 9.00 Uhr) seien bewilligt worden. Insgesamt rechnet das Land mit rund 600 Millionen Euro, die für die Hilfe für Klein- und Kleinstbetriebe sowie Freiberufler benötigt werden.

Nach Ostern können Unternehmen Aufwandsentschädigungen für ihre polnischen Berufspendler beantragen, die sie vorfinanziert hatten. Polnische Berufspendler müssen in der Heimat seit 27. März für 14 Tage in Quarantäne, wenn sie aus Deutschland kommen. Damit sie bleiben, gibt es für sie eine Aufwandsentschädigung in Höhe von täglich 65 Euro und 20 Euro für jedes Familienmitglied bei ihnen.

