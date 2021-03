2,6 Millionen Tests für Brandenburgs Schulen

Potsdam

2,6 Millionen Schnelltests sollen bis zur Sommerpause an die Schule in Brandenburg geliefert werden, das kündigte Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) am Donnerstag bei einer Sitzung des Bildungsausschusses an. Die ersten 300.000 Test sollen bereits ab kommender Woche zur Verfügung stehen.

„Wir haben nach der letzten Ministerpräsidentenkonferenz Anfang März mit Hochdruck daran gearbeitet, dass die Schulen im Land mit Schnelltests ausgestattet werden“, sagte die Ministerin. Laut Bund-Länder-Beschluss sei eine Testung einmal die Woche vorgesehen. „Daran orientieren wir uns.“

Eltern müssen Einwilligung für Testung geben

Lieferant der Selbsttests ist die Firma Roche, die „ein schnelles Angebot“ gemacht habe. Einen ersten Auftrag für knapp 300.000 Selbsttests in Höhe von rund 1,6 Millionen Euro hat die Landesregierung bereits erteilt. Getestet wird im Nasenbereich. Vorgesehen sei eine Testung im Klassenverband, so Ernst. „Dafür brauchen wir die Einwilligung der Eltern.“ Ein entsprechendes Musterschreiben solle in den nächsten Tagen an alle Haushalte mit schulpflichtigen Kindern rausgehen.

Bereits am Dienstag hatte Bildungsministerin Britta Ernst angekündigt, dass die Landesregierung 28,6 Millionen Euro bereitstellen werde, um die Selbsttests an den Schulen zu bezahlen. Das Angebot gelte für jeden Schüler, jeden Lehrer sowie das außerdem an Schulen tätige Personal, also Referendare, Hausmeister, Reinigungskräfte, hieß es. „Wir wollen Selbsttests einsetzen, die Schülerinnen und Schüler auch selbst durchführen können“, sagte Ernst und betonte: Es sei ein Angebot. Eine Testpflicht gebe es nicht, weder für Lehrkräfte noch für Schüler, so die Ministerin. Eine Testpflicht werde zwar in anderen Ländern praktiziert. „Wir halten das nicht für notwendig“, sagte Ernst. Man gehe davon aus, dass das Angebot auch ohne Verpflichtung – ähnlich wie die angebotene Corona-Schutzimpfung für das Personal an Schulen und Kitas – gut angenommen wird. „Das ermöglicht uns, die Teststrategie für Schulen deutlich auszuweiten.“

Bereits seit Herbst 2020 können sich alle Lehrkräfte an Schulen in Brandenburg kostenlos bei Hausärzten testen lassen. Das Land hat dazu eine Vereinbarung mit der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB) getroffen. Im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe werden seit Anfang Februar 2021 zweimal wöchentlich Schnell- und Selbsttests finanziell vom Land gefördert.

Lehrer und Eltern befürchten ein „Testchaos“

Seit dem 2. März sind auch Impfungen für Lehrkräfte der Primarstufen, Förderschulen sowie Kita-Personal vorgesehen. Ein Angebot, das gut angenommen werde, resümierte Ernst am Donnerstag, das zeigte auch eine Erhebung, nach der bereits 84 Prozent der berechtigten Lehrkräfte und 64 Prozent des Kita-Personals einen Impfterminen angefordert hätten.

Vor der Öffnung der weiterführenden Schulen am kommenden Montag äußerten sich Elternvertreter und Lehrerverbände am Donnerstag besorgt, trotz der geplanten Teststrategie. Zu befürchten sei, dass nach dem Impfchaos „jetzt ein Testchaos“ drohe, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung von Landeselternrat und der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Brandenburg (GEW). Die bisher vorgesehenen Testmöglichkeiten reichten nicht aus, hieß es weiter. Weder seien die Anzahl der Tests ausreichend noch seien die notwendigen organisatorischen Vorbereitungen für die Testung umfassend und rechtzeitig erfolgt.

Testungen sollten zudem verpflichtend sein, forderte die GEW in der Mitteilung. „In dieser Phase der Pandemie ist es unverzichtbar, das Infektionsgeschehen in den Schulen schnell und umfassend nachvollziehen und dokumentieren zu können“, sagte GEW-Chef Günther Fuchs. Dazu gehöre aus auch, dass eine Teilnahme an den Testungen eine Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzlernen sei.

Von Gesa Steeger