Zwei Mitarbeiter des Geflügelschlachtbetriebs Plukon in Storkow ( Landkreis Oder-Spree) sind positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Darüber berichtete der RBB am Freitag unter Berufung auf den Geschäftsführer Peter Schenk des Unternehmens und das Kreisgesundheitsamt.

Getestet wurden die Mitarbeiter demnach am Dienstag, am Donnerstag lagen die Testergebnisse vor. Insgesamt arbeiten in dem Betrieb in Storkow 350 Menschen. Die 120 engeren Kontaktpersonen dieser Arbeiter seien daraufhin ermittelt und getestet worden, hieß es. Die beiden betroffenen Mitarbeiter zeigen keine Symptome und befinden sich in häuslicher Isolation.

Mitte des Monats hatte es einen größeren Corona-Ausbruch in einem Geflügelschlachthof in Niederlehme ( Dahme-Spreewald) gegeben. Zehn der 700 Wiesenhoft-Mitarbeiter hatten sich dort infiziert.

