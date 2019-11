Sie waren Studenten oder Soldaten, Heizer oder Lehrer: Brandenburger erinnern sich an die Zeit des Mauerfalls 1989. Für die MAZ haben sie aufgeschrieben, welche Erlebnisse aus dieser bewegten Zeit ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind.

Menschen drängen am 10. November 1989 aus Ost-Berlin durch ein großes geöffnetes Tor in der Berliner Mauer nach West-Berlin. DDR-Grenzbeamte schafften es nicht, die Bürger in Richtung Kontrollstelle Bornholmer Straße umzulenken. Quelle: dpa