Die Aktion will ein Zeichen gegen Spaltung, Hass und Falschinformationen in der Pandemie setzen. Es gehe darum, „aus Anstand den Abstand zu bewahren gegenüber undemokratischen Umtrieben, Gewalt und Hetze“, heißt es dem Aufruf, den Wissenschafler, Mediziner und Politiker unterzeichneten.

200 Persönlichkeiten aus Brandenburg rufen zu mehr Zusammenhalt in Corona-Pandemie auf

